Masteroppgaven ble starten på kjerneteknologien til startupselskapet

Skjennum (26) skrev masteroppgave i 2016 om hvordan tekst kan analyseres og kategoriseres ved bruk av kunstig intelligens, på en språkuavhengig måte. Etter masteren fikk Skjennum tilbud av NTNU om å jobbe videre med forskningsprosjektet. Da hadde han allerede signert jobb for et konsulentbyrå i Oslo og kjøpt leilighet.

Tekstanalyse-teknollogi

Etter å ha tenkt litt, bestemte han seg for å takke ja til forskerstillingen. På prosjektet møtte han Marit Rødevand som jobbet på NTNU Technology Transfer og hadde det kommersielle ansvaret for forskningsgruppa. Hun hadde allerede alliert seg med seriegründer Sigve Søråsen, og sammen fant de raskt ut at tekstanalyse-teknologien hadde stort markedspotensial.

Og slik bestemte de seg for å starte Strise. Selskapet får inn tre millioner dokumenter hver eneste dag, på ulike språk. Dette omfatter alt fra nyheter, jobbannonser, domsavsigelser og innhold fra sosiale medier.

– Det er umulig for et menneske å holde seg oppdatert på en så enorm mengde informasjon, sier Skjennum.

Å forstå innholdet i tekstdokumenter kan brukes til mye, og oppstarten har både generert medierapporter og rapporter for banker.

Hjelper store selskaper

I dag utvikler Strise en programvare som hjelper store bedrifter med å holde seg oppdatert på deres kunder. Gjennom å analysere det som skjer med kundene sine på internett kan bedriftene være proaktive i salgsarbeid og kundeoppfølging.

Skjennum mener det finnes mange feilaktige myter om å jobbe i oppstart. Han tror mange antar at man må jobbe ulønnet dersom man skal jobbe for en oppstart, og at man må være villig til å jobbe 24/7. Slik er det ikke.

Han tror også at mange regner med at man må være en bestemt type.

– Jeg har ikke vært særlig entreprenøraktig av meg, på den måten at jeg har hatt en idé som jeg ville få ut til verden. Men det er jo det som har gått opp for meg: man trenger ikke å ha en idé for å være med i en startup. Det er nok av folk med ideer, men det mange ikke har, er noen til å lage produktet eller tjenesten, sier Skjennum.

Korte tidsfrister og felles mål

Det er likevel annerledes å jobbe i en oppstart enn i en større bedrift, mener gründeren. I en oppstart jobber hele teamet mot et felles mål med korte tidsfrister. Skjennum sier dette er en veldig inkluderende måte å jobbe på, og at samholdet derfor blir sterkt.

– Det du får i en start up som du ikke vil få som en konsulent, er jo at du får mye dypere eierskap til det du lager, sier Skjennum.

Oppstarten ønsket å nå et bredere publikum blant studentene. Skjennum jobbet for at flere enn bare store bedrifter skulle få ha presentasjoner på NTNU.

Han fikk gjennomslag og mulighet til å arrangere en egen bedriftspresentasjonskveld for oppstarter ved NTNU. Responsen fra studentene var god.

Nå jobber 16 personer i oppstarten, og antallet fulltidsansatte har tredoblet seg det siste året.