Maserati lanserer sine første elbiler

Det italienske bilmerket Maserati, som eies av Stellantis, har presentert sine første elbiler. Bilene skal komme på markedet i 2023.

To modeller er presentert den siste tiden. Den første er E-Coupé GranTurismo Folgore, som er en sportsbil med ekstrem ytelse.

Tre motorer skal gi en samlet motoreffekt på 895 kilowatt, og sørge for null til hundre på under tre sekunder. Det skal gjøre den til den raskeste elbilen i luksussegmentet, hevder produsenten.

El-SUV på vei

Den andre modellen heter Grecale, og er en SUV. Den blir tilgjengelig med en rekke forskjellige drivlinjer, opp til en tre liters V6 bensinmotor. Elbilvarianten heter Grecale Folgore, skriver bilprodusenten i en pressemelding.

Grecale Folgore er en el-SUV som kommer i 2023. Foto: Maserati

Den 4,8 meter lange bilen skal være både sportslig og klare terrengkjøring. Batteripakken holder 105 kilowattimer, men rekkevidde er ikke avslørt. En såpass stor batteripakke bør imidlertid gi en rekkevidde i området 500 kilometer.

Batteriet er for øvrig basert på et 400 volt-system, og ikke et 800 volt-system som en del andre bilprodusenter nå tilbyr. Fordelen med høyere spenning er enkelt sagt at det gjør det enklere å tilby raskere lading, samt at kabeltverrsnitt kan reduseres.

Maserati har heller ikke sagt hvor mye motoreffekt bilen har, kun at dreiemomentet er inntil 800 newtonmeter.

Ikke bygget på eierens nye elbilplattform

Selv om det er lite informasjon om SUV-en inntil videre, ser det ikke ut til at de er basert på noen av de nye elbilplattformene fra Stellantis, kalt STLA. Bilene er trolig basert på en eksisterende plattform, antakeligvis Stellantis-gruppens utgående Giorgio-plattform. Kommende elbiler kan tenkes å bygges på STLA-plattform.

Bilene skal produseres i Italia. Innen 2025 skal alle modeller Maserati lanserer også komme som elbiler, og målet er å være en ren elbilprodusent fra 2030.