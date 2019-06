Mangler dekning på toget? Møt mannen som forstår deg bedre enn noen

Hver dag sitter tusenvis av pendlere og river seg i håret over manglende dekning på togene i Norge. Mange vil bruke tiden til å jobbe, men å jobbe i 2019 inkluderer for mange å være på nett. Så hva skjer da?

Vi har fått besøk av tidligere dekningsdirektør i Telia og nå i sjef for telecom i OneCo Telecom AS, Tommy Johansen. Få kjenner de tekniske utfordringene norske togpassasjerer må slite med, og hva som gjøres for å hjelpe på situasjonen, bedre enn ham.

Spill av episoden øverst i artikkelen, eller via instruksjonene under.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

