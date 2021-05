Manglende bilde skapte trøbbel på Mars-flytur

Da et bilde forsvant fra en serie tatt av Mars-helikopteret Ingenuity, ble flyturen ustabil og kronglete, men det endte godt, forteller den norske piloten.

For en drøy måned siden foretok Ingenuity den første flyturen på en annen planet. Nasa og alle som er interessert i romfart og teknologi jublet for den vellykkede flyturen, men nå letter norske Håvard Fjær Grip på sløret og forteller at en av flyturene var alt annet enn smidig.

Grip jobber for Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology og har en sentral rolle i Ingenuity-prosjektet. På romorganisasjonens nettside skriver han at helikopteret fikk en tur med mye og kraftig vingling da det fløy for sjette gang på den røde planeten. Og hva skulle til for å sette Ingenuity ut av balanse? Ett lite bilde som ble borte.

Liten feil – kraftig vingling

Selv etter en vinglete flytur landet Mars-helikopteret nesten der det skulle. Bildet er fra en tidligere tur. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/AP/NTB

I tillegg til sensorer som måler endringer i fart og retning, tar Ingenuity 30 bilder i sekundet av bakken under seg. De analyseres fortløpende, og ved å sammenligne to bilder og tiden mellom dem, kan helikopteret beregne hvor det er og hvor fort det går og deretter justere kursen. Kontrollsystemene om bord gjør flere hundre justeringer i sekundet.

Et snaut minutt ut i den sjette flyturen ble et av bildene av bakken borte fra datastrømmen, forteller Grip. I tillegg ble tidskoden feil på alle de påfølgende bildene. Med motstridende informasjon fra sensorene og bildene ble det mange justeringer og brå utslag, og helikopteret vinglet kraftig, skriver Grip.

Traff nesten målet

Til tross for de tekniske problemene fullførte helikopteret turen og landet bare fem meter unna der det skulle. Grip forklarer at det skyldes at det var bygget inn marginer i systemet for å takle feil, inkludert problemer med tidsangivelsen. I tillegg bruker ikke helikopteret bilder fra kameraet i landingsfasen.

– Det ga uttelling på denne flyturen: Ingenuity ignorerte bildene i de siste øyeblikkene, sluttet å vingle og flatet ut og landet med hastigheten det var designet for, skriver han.

Mer kunnskap

Selv om det dukket opp en sårbarhet i bildeflyten som det må tas tak i, mener nordmannen at hendelsen viser at systemet er robust.

Han sier også at dataene fra den trøblete flyturen vil bli analysert nøye for å gi Nasa mer kunnskap om hvordan det er å fly på Mars.