Måling: Bare halvparten av de på bygda tror klimaendringene er skapt av mennesker

En av ti svarer at de ikke tror at klimaendringene skjer som følge av mennesker. Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter.

I gruppen 18 til 29 år svarer 86 prosent ja på spørsmål om de tror på menneskeskapte klimaendringer. 7 prosent svarer nei. Blant dem over 60 år svarer 61 prosent ja, mens 12 prosent ikke tror mennesker har noe med klimaendringene å gjøre.

Flere i Oslo tror på menneskeskapte endringer enn blant dem som bor på bygda. 84 prosent av osloborgerne svarer ja, mot 54 prosent av dem som bor i en bygd. Undersøkelsen gir dermed samme bilde som en NITO-undersøkelse i fjor.

Det er flere kvinner enn menn som tror på menneskeskapte klimaendringer. Her er andelen 75 mot 66 prosent.

Blant personer med en årsinntekt mellom 500.000 og 900.000 kroner, svarer mellom 67 og 69 prosent ja. Andelen øker med lønna. 73 prosent svarer ja blant dem med inntekt over 900.000 kroner.

Standard at 10 prosent avviser klimaendringene

Det er imidlertid flest som tror at mennesker har skapt klimaendringer blant dem med lavest inntekt. For dem som tjener 300.000 kroner eller mindre i året, er det 85 prosent som tror. Det funnet henger imidlertid dårlig sammen med utdanningsnivå. Blant de som kun har grunnskoleutdanning, svarer 41 prosent at de tror, mens 21 tror ikke.

– Tallene stemmer overens med europeiske undersøkelser. Det er ca 10 prosent av befolkningen som velger å ikke tro på vitenskapen, og heller forholder seg til alternative teorier. Det er synd og en farlig trend, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet til ABC Nyheter.

Elvestuen: Moralisering ikke nødvendig

Klimaminister Ola Elvestuen (V) sier at han har tro på at ambisiøse klimamål kan nås, men tilføyer at det ikke er nødvendig med moralisering.

– Jeg tror ikke det er bra hvis vi får for mange moraliseringsdiskusjoner. Man må stole på at folk klarer å ta egne valg, og at de har en bevissthet. Det går an å gjøre det enklere for folk å gjøre gode valg samtidig som man også lar folk være litt i fred, sier statsråden til Aftenposten.

Elvestuen har havnet i søkelyset etter at han lanserte det Dagbladet har kalt «et av de strengeste klimamålene verden har sett». Innen 2050 skal Norges klimautslipp reduseres med 90–95 prosent – uten bruk av kvotekjøp.

Men ministeren mener det ikke er nødvendig med såkalt flyskam, kjøttskam eller andre former for moralisering for å få til endring.

– Det er mitt ansvar, et politisk ansvar, at vi oppnår de resultatene som er nødvendig når det gjelder å ta vare på natur og kutte utslipp. Men i det ligger det også å gjøre det enklere for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg, sier han.