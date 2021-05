Målet for gründerne er helt autonome droneinspeksjoner

Scout Drone Inspection tilfører jevnlig nye funksjoner i sin innendørs inspeksjonsdrone, og rykker stadig nærmere målet om å gjøre den helautonom.

– Vi har som mål å lage en helautonom drone spesielt utviklet for å fly innendørs og inspisere og kartlegge alle flater i en tank eller innendørsstruktur, sier daglig leder i Scout Drone Inspection, Nicolai Husteli.

Teknologibedriften med tilhold på Faktry i Trondheim klatrer stadig oppover autonomistigen.

– Per i dag har vi en drone med en rekke assistansefunksjoner. Den er blant annet kollisjonssikker, har et kabelsystem som gjør at den kan operere over lengre tid og navigerer ved hjelp av en 3D-scanner, en lidar, sier Husteli.

Tusenvis inspiseres daglig

Hver dag blir tusenvis av industrielle anlegg inspisert manuelt.

Inspeksjonen ScoutDI gjorde av en cargo-tank på et flytende produksjonsskip tilhørende Altera Infrastructure. Inspeksjonen ble gjort i samarbeid med DNV Foto: DNV

– Det kan være en tank i et oljeraffineri som trenger regelmessig inspeksjon for å oppdage sprekker og korrosjon, eller laste- og ballasttankene på et skip som må inspiseres minst hvert femte år, sier Husteli.

Slike tanker er ofte store og høye, og det gjør oppdragene ekstra krevende. Mange må sette opp stillas eller benytte klatrelag, noe som er både kostbart og tidkrevende, samt at det utsetter inspektørene for helse- og sikkerhetsrisikoer.

– I slike miljøer kan man typisk ikke benytte konvensjonelle droner, da verken GPS eller magnetkompass fungerer. Derfor har vi utviklet denne dronen spesielt egnet for å navigere i lukkede miljøer, forteller Husteli.

DP i rommet

– Utendørs kan droner benytte GPS og kompass. Dette er som nevnt ikke mulig innendørs, men ved hjelp av 3D-scanneren Lidar, samme type som brukes på selvkjørende kjøretøy, klarer vi å lage et 3D-kart av miljøet, samt å vise dronens posisjon i sanntid, forteller teknologisjef Kristian Klausen.

Ifølge han er dette hovedforskjellen på ScoutDI sin drone og andre droner.

ScoutDI Scout Drone Inspect er en spin-on fra NTNU og miljøet rundt AMOS (Centre for Autonomous Marine Operations and Systems).

I samarbeid med NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO), hvor det blant annet ble hentet inn Forny-finansiering fra Forskningsrådet til videre teknologiutvikling, ble selskapet etablert som et aksjeselskap i november 2017.

Hovedgründerne var Kristian Klausen, samt professorene Tor Arne Johansen og Thor Inge Fossen fra NTNU. På eiersiden er Investinor og CoFounder og nylig investerte ventureavdelingene i Equinor og DNV i selskapet.

– 3D-scanneren gjør det faktisk enkelt å navigere innendørs. Den gjør også dronen i stand til å holde en bestemt inspeksjonsavstand til veggen slik at den blir kollisjonssikker. I tillegg er dronen enkel å styre fordi den har en dynamisk posisjonering i luftrommet slik at om du slipper stikkene vil den forbli på sin posisjon uten at man trenger å gi nye input, forteller Klausen.

Ettersom man til enhver tid vet hvor dronen er kan den også posisjonstagge alle inspeksjonsdata.

– Dersom vi finner en sprekk eller et område med korrosjon, så kan vi assosiere disse funnene med en eksakt lokasjon i en 3D-modell av strukturen som inspiseres, sier Klausen.

Bakkesystem

I tillegg har dronen et bakkesystem med en tynn lettvektskabel tilkoblet som gjør at man ikke er nødt til å stadig avbryte oppdraget for å skifte batteri.

– Vårt egenutviklede bakkesystem kobles til strømnettet, og gir dronen ubegrenset flytid. I tillegg får vi en stabil datalink med høy båndbredde. Det betyr at vi kan kontrollere dronen uten å være bekymret for manglende radiodekning, og det lar oss også strømme video i høy kvalitet fra dronen til bakkesystemet, forteller Husteli.

ScoutDI har utviklet programvare for å heldigitalisere inspeksjonsprosessen, hele veien fra planlegging til datainnsamling, analyse og rapportering.

– Vi tilbyr et skysystem som tillater strømming av video og 3D-kart fra dronen i sanntid til eksperter på land. Der kan man visualisere, organisere og gjennomgå inspeksjonsdata. Dette ble nylig testet ut da vi ble hyret inn av Equinor for å inspisere i etterkant av brannen på Tjeldbergodden. Equinor sine eksperter kunne da sitte på sine kontorer og følge og dirigere inspeksjonen, forteller Husteli.

Programvaren vil også omfatte bruk av maskinlæring for å hjelpe inspektører å gjenkjenne sprekker eller rust i videodata fra dronen.

Kristian Klausen og Øystein Skotheim viser fram inspeksjonsdronen. Foto: Håvard Egge

Stort potensial

Droneutviklerne har fått mange henvendelser som viser at de har et produkt med bredt internasjonalt nedslagsfelt.

– Vi er blitt kontaktet av flere bransjer enn vi opprinnelig hadde tenkt på. I tillegg til flere store oljeselskaper og skipsinspektører rundt omkring i verden har vi for eksempel også blitt kontaktet av aktører som trenger å inspisere siloer og tanker i petrokjemisk industri og havneanlegg for lagring av blant annet vegetabilsk olje, sier Husteli.

ScoutDI er nå i en fase der de selger dronesystemet til et utvalg strategisk viktige kunder. Første kunden er et stort internasjonalt selskap i Singapore som driver med inspeksjon innenfor maritim bransje.

– Selv om vi har mange potensielle kunder rundt omkring i verden har vi ikke opplevd covid-19 som et problem, sier operativ sjef Øystein Skotheim, som forteller at de første salgene er gjennomført heldigitalt.

– Vi har gjort alt av innsalg, demonstrasjoner og opplæring digitalt. Hadde den kontakten blitt etablert før pandemien, hadde vi antakelig i langt større grad reist ut til kundene, noe som naturlig nok er veldig mye mer tid- og arbeidskrevende. Nå kan vi ha møte med et maritimt inspeksjonsselskap i Singapore på formiddagen og et oljeselskap i USA på ettermiddagen, sier Skotheim.

Vekstselskap

I dag har ScoutDI 10 ansatte. Planen er å vokse til omtrent det dobbelte innen halvannet år.

– Vi er for tiden på utkikk etter flere folk både på teknisk side og innen, salg, markedsføring og forretningsutvikling, forteller Husteli.

Dronesystemet består av både en del standardkomponenter og en del egenutviklede komponenter, og har fram til i dag vært sammenstilt på Faktry i Trondheim.

– Vi er nå i en fase hvor vi har begynt å sette ut deler av produksjonen, og kommer til å benytte en del lokale produksjonsmiljøer her i Trøndelag, sier Husteli.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin, 4/2021.