Måler og renser innelufta til nytte for allergikere

Svaret fra Dysons ingeniører er et multiprodukt de har valgt å kalle en luftrenser-vifteovn.

Dysons nye Pure Hot+Cool blåser friskt, men har ingen synlige vifteblad. Vifta sitter i foten, og luftbevegelsen gjennom de små åpningene i ellipsen trekker mer luft gjennom. Foto: Odd R. Valmot

Dyson får luften til å bevege seg uten at man ser noen vifte. Ved første øyekast kan det virke som ren magi, men at luften tilsynelatende blåser av seg selv gjennom den ovale åpningen er et resultat av en vifte inne i foten som presser luft gjennom et stort antall små hull i aluminiumsportalen, og som trekker med et mye større luftvolum. Air Multiplier-teknologi er Dysons navn på dette, og teknologien kan pumpe igjennom mer enn 290 liter luft i sekundet. Men hadde det vært det viktigste, ville den nye luftkreasjonen falt fullstendig igjennom. En vanlig vifte til noen hundrelapper kan formidle omtrent fire ganger mer luft.

Som andre vifter kan den også dreie rundt eller rettes inn mot et punkt, f. eks. mot en varm stakkar som trenger avkjøling.

Varmevifte

I motsetning til andre vifter er dette også en varmevifte. Inne i den store åpningen sitter to varmeelementer som kan varme opp lufta den formidler. I så måte konkurrerer den med vanlige varmevifter, men de kan som regel ikke snu seg rundt hele 350 grader.

Både vifte- og ovnsfunksjonen kan man få veldig mye billigere enn i Dyson Pure Hot+Cool. Så hva kan da denne by på for å friste folk til å bla opp over 6.000 kroner?

Det er selvfølgelig renseteknologien som både måler og renser lufta i rommet. Den er aller viktigst, ifølge produsenten, som refererer til dagens innendørsgenerasjon som tilbringer 90 prosent av tiden innadørs. Da er det viktig ikke å puste inn for mye grums. Det er det nok mange pollenallergikere som tenker på i disse dager når de må leve midt i trærnes sexliv og inhalere vegetabilske sædceller. Mange ville nok betalt det Pure Hot+Cool koster og vel så det for å slippe unna.

– Vi har ulike sensorer i systemet som måler partikler og gasser i luften i sanntid. Selvfølgelig er det temperatur og fuktighetssensorer, men til måling av partikler i lufta bruker vi en liten vifte som trekker litt luft gjennom et tastkammer. Her har vi en sensor som måler hvordan lyset fra en laserstråle spres når den treffer partiklene i luftstrømmen. Programvaren kan så regne ut hvor mye det er av PM 2,5 og PM 10 i lufta som er den vanlige måten å måle partikkelforurensning på. Vi kan måle nøyaktig helt ned til PM 0.3, men det er ikke en vanlig måte å oppgi partikler på, sier advanced environmental control engineer, Jessica Le Dinh, på telefon fra Dysons laboratorium i England.

Hun forteller at de samarbeider med Kings College i London og med Beijing University for å gjøre luftmålingene og optimalisere nøyaktigheten.

Filtrerer

Det er jo fint å vite noe om luftkvaliteten, men poenget med denne enheten er også å gjøre noe med det. Derfor er enheten utstyrt med fire filterelementer fordelt på to varianter. Når luften trekkes gjennom enheten, møter den først partikkelfiltrene som er bygget opp av papir og glassfiber.

Full kontroll: I appen kan man se hvordan luftkvaliteten samlet utvikler seg over tid. Til høyre kan man se de ulike målingene som til sammen utgjør totalen. Her er PM10, som også viser pollen. Foto: Odd R. Valmot

– De fjerner 99,95 prosent av alle partikler som er større enn PM 0.1. Det betyr at de plukker opp så og si all pollen, karbonpartikler som kommer fra vedfyring og talglys, og partikler som stammer fra alt vi steker på kjøkkenet. Det kan være ganske mye partikkelforurensning innendørs.

Etter å ha blitt renset for partikler går lufta gjennom karbonfiltrene.

Fjernkontroll og app

Fjernkontrollen holdes magnetisk på plass på enheten så den ikke forsvinner, viser mengden av partikler, forurensning i lufta og annet som måles kontinuerlig.

Med en knøttliten skjerm er den imidlertid et dårlig alternativ i forhold til appen, som gjør det enklere å stille inn og overvåke utviklingen.

Etter å ha prøvd utstyret et par uker kan vi fastslå at lufta på soverommet den står i, er så å si fri for partikler, og det er mens trærne utenfor sørger for at lufta er full av pollen. Det hjelper nok godt for allergikere, men de kan jo ikke leve på soverommet i hele bjørkas brunstperiode. Trøsten får i så fall være at det ikke bare er pollen som sitter fast i filtrene. Der blir også det vanlige husstøvet sittende. Og så får man luftsirkulasjon, oppvarming eller kjøleeffekt på kjøpet.

Alternativer

Luftfilter: Elektrolux leverer fra billige til kostbare luftfiltre til rombruk. Foto: Elektrolux

Så vidt vi vet er det ingen som har laget noe liknende som Dyson, men det går an å sette sammen et alternativ fordelt på flere dingser. Det finnes luftrensere fra leverandører som Elektrolux fra 1.500 kroner og oppover, med både HEPA- og kullfilter.

Skal man ha full pakke trengs det også en vifteovn til oppvarming, og en vanlig vifte som kan gjøre det svalere i rommet. Det blir fort mellom 1.000 og 2.000 kroner om man skal ha kvalitet. I tillegg trenger man noe som måler luftkvaliteten. Men et instrument som kan levere data til nettskyen inklusive partikler som asmatikere er interessert i, har ikke vi sett i forbrukerutgave.