Må ha hendene fri: Forsvaret jakter på kroppsmonterte motorer til sine dykkere

Forsvaret skal kjøpe inn nye framdriftssystemer til maritime operasjoner der det kreves at svømmer eller dykker fraktes over en distanse.

Her er det ikke snakk om undervannsscooter («diver propulsion vehicle») eller lignende håndholdte systemer.

For dette formålet er Forsvarsmateriell (FMA) på jakt etter et noe som er festet til operatørens kropp, slik at hendene kan brukes fritt.

Dette er utstyr som allerede brukes i Forsvaret i dag, men det begynner å bli modent for utskifting.

Ferdig utviklet

Minstekravene ifølge konkurransekunngjøringa er at dette skal være énmannssystemer som er designet som et komplett system, inkludert elektrisk motor, samt at det selvsagt må være konstruert for å brukes i saltvann.

– Systemet vil også bli brukt under andre maritime operasjoner hvor assistert fremdriftssystem er formålstjenlig. Det må være ferdig utviklet og klart til operativ bruk, skriver Forsvarsmateriell (FMA).

Dykkere fra italienske Comsubin (Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori «Teseo Tesei») trener med Jetboots. Foto: Marina Militare

Prosjektet har navnet P1512 «Body-Mounted Maritime Propulsion System» (BoMoMaPS) og det ledes av orlogskaptein Olav Stenvaag i Forsvarsmateriell maritime kapasiteter.

– Dette er utstyr som gir en svømmer/dykker utvidet rekkevidde og hastighet gjennom vannet ved at det har elektrisk fremdrift i form av en eller flere propeller. Denne type utstyr brukes av ulike avdelinger i Forsvaret og erstatter samme type materiell som nærmer seg slutten av sin tekniske levetid, skriver Stenvaag i en e-post.

Tildeling sent i 2021

Et eksempel på denne typen teknologi kommer fra amerikanske Patriot3, som har solgt over tusen eksemplarer av sine såkalte Jetboots til mer enn 25 land, mange av dem til spesialstyrker.

Det kompakte og lette systemet består av en batteripakke og styringsenhet som festes rundt livet, og to propeller som festes til hvert lår.

H.I. Suttons gjennomgang viser at det finnes andre konkurrenter på markedet også, blant annet et britisk system med propellene festet til underarmene.

Jetboots Diver Propulsion System (JDPS) er et eksempel på utstyr som Forsvaret nå er på jakt etter. Foto: Patriot3

Prosessen som nå foregår er en prekvalifisering. Etter at de prekvalifiserte kandidatene er plukket ut, blir de invitert til å delta i en anbudskonkurranse som skal pågå i sommer. Målet er å tildele kontrakten i løpet av dette året.

FMA antar at det i første avrop vil bli bestilt 53 systemer. Det legges opp til å inngå en sjuårig rammeavtale der det kan bli bestilt opp til 180 systemer.

Kontraktsverdien er estimert til 40 millioner kroner pluss mva.