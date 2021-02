Lydforurensning er en trussel mot livet i havet

Det er mange former for forurensning, og lyd er en av dem. Vi mennesker lager utrolig mye støy – også i havet. Det utgjør et stadig større problem for mange arter, deriblant havpattedyr som hvaler og delfiner.

Det skriver videnskab.dk, som viser til en stor studie som nylig er blitt utgitt av tidsskriftet Science.

Lyd forplanter seg lengre og raskere i havet. Menneskers lydforurensning til havs utgjør en fare for en rekke arter.

Lydforurensningen kommer i tillegg til utfordringer fra klimaforandringene og overfiske.

Havpattedyr har fått det vanskeligere med å kommunisere med hverandre og med å navigere – fordi de blir overdøvet av blant annet støy fra skip, sonarer og seismiske undersøkelser.

Driver dyr fra jaktområder

Støyen kan også drive dyr vekk fra jaktområder og levesteder, slik man har sett har skjedd med visse pingviner.

Felles for mange av dyrene, uavhengig av art, er at støyen også kan påføre dem hørselsskader.

Enkelte dyrearter kan lære seg å unngå områder med mye støy, for eksempel skipsruter. For andre dyr er det vanskeligere. Det gjelder for eksempel virvelløse dyr, som krabber og dyreplankton. De er ikke særlig mobile og kan ikke så lett unnslippe støyforurensningen.

Støyen må reguleres

Forskere konkluderer på bakgrunn av resultatene av undersøkelsen med at det er behov for å regulere støyen i havområdene bedre. De mener at regjeringer og organisasjoner må ta ansvar for å minske støyen.

En stor del av studien går derfor ut på å forslå initiativer der støyen kan minskes. Forslagene går blant annet ut på å få mindre støyende skipsmotorer, regulering av skipsruter og seilehastighet.

Og forskerne mener det må bindende internasjonale traktater til for å få til endringer av støyforurensningen.