Luker på F-35 er lukrativ butikk for Kongsberg-bedriften

Over ti år har Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) levert F-35-deler til amerikanske Northrop Grumman, og det vil fortsette i minimum fem år til.

Tirsdag melder selskapene at de har inngått en ny avtale om levering av skrogpaneler og luker i komposittmateriale til F-35-programmet.

Kontrakten har en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Over 1100 fly

For knappe to år siden vant KDA en kontrakt med Northrop Grumman verdt 374 millioner kroner for produksjon av skrogpaneler og luker til alle de tre F-35-variantene i produksjonsparti 12-14.

Kontrakten som er inngått nå gjelder for produksjonspartiene 15-20 med leveringsperiode fram til 2027.

– Denne avtalen bekrefter vårt gode forhold til Northrop Grumman og vår posisjon i programmet. Til dags dato har vi levert deler til mer enn 1100 fly. Kontrakten har en horisont på fem år. Dette gir oss forutsigbarhet og stabilitet over tid, uttaler divisjonsdirektør Terje Bråthen i KDA i børsmeldinga.

Lockheed Martin hadde ved inngangen av april levert i overkant av 780 F-35 som nå har passert en halv million flytimer til sammen.

Luftforsvaret har så langt 34 slike jagerfly: 24 i Norge og 10 i USA der de brukes til trening på flybasen Luke i Arizona. Den neste bolken på tre F-35A skal etter planen leveres i løpet av våren.