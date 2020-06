Først til Arendal så til Kongsberg: Northrop Grumman er på signeringsferd i Norge 

Amerikanske Northrop Grumman er ved siden av Lockheed Martin helt sentral i utviklingen og produksjonen av kampflyet F-35, og leverer blant annet skrog, sensorer og avionikk.

De siste dagene har Northrop Grumman vært i Norge og plassert ut to større oppdrag knyttet til de neste tre produksjonspartiene.

Først hos Kitron AS i Arendal, deretter hos Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA).

Norsk industri lykkes

Kontrakten med Kitron ble inngått i forrige uke og gjelder elektronikkmoduler som skal leveres i år og neste år. Avtalen er verdt i overkant 170 millioner kroner og følger en langsiktig rammeavtale som ble inngått høsten 2016.

Tirsdag melder KDA at de har vunnet en ny kontrakt med Northrop Grumman verdt 374 millioner kroner. Dette gjelder produksjon av skrogpaneler og luker til alle de tre F-35-variantene i produksjonsparti 12-14.

Inkludert tidligere meldte kontrakter, er Kongsbergs kontrakter med Northrop Grumman for disse partiene verdt til sammen 800 millioner kroner.

– Dette er svært gledelig og viser at norsk forsvarsindustri er konkurransedyktig i et internasjonalt marked, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding torsdag.

Våpenoppheng

– Med denne kontrakten videreføres ti års samarbeid med Northrop Grumman og bekrefter samtidig bekrefter Kongsbergs sterke posisjon som leverandør i F-35 programmet. Kontrakten sikrer produksjon av disse delene ut 2022, sier divisjonsdirektør Terje Bråthen i KDA i ei børsmelding.

LRIP («Low-Rate Initial Production») 12, 13 og 14 skal foregå i år, 2021 og 2022. Kongsberg skal levere såkalte våpenadaptere for luft-til-luft-missiler til alle disse tre partiene også.

Tidligere i juni vant de kontrakten med å levere våpenopphengene til produksjonsserie 14 til Marvin Engineering verdt 136 millioner kroner.

De tre kontraktene for LRIP 12–14 med Marvin Engineering er for KDA verdt til sammen 400 millioner kroner.

I tillegg varslet KDA i juli i fjor at de hadde inngått kontrakt med Lockheed Martin verdt cirka to milliarder kroner for levering av deler til de samme F-35-seriene. Det vil si halerorsdeler og strukturdeler til flykroppen på mer enn 500 fly.