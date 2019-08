Luftforurensning i byer er like skadelig som 20 sigaretter om dagen

Et liv i storbyen er et liv omgitt av forurensing fra bilers eksosanlegg og kraftverkenes skorsteiner. Nå viser et nytt studium at de mikroskopiske partiklene og ozonmolekylene som fyller luften i storbyen, forårsaker like stor skade på byboernes lunger som om de hadde røyket 20 sigaretter om dagen.

Studiet er konklusjonen på et 18 år langt samarbeide mellom University of Washington, Columbia University og Buffalo University, som har målt virkningene av storbyenes luftforurensning på innbyggerne fra 2000 til 2018.

Flere enn 7000 mennesker som bor i storbyregioner som Chicago, New York, Los Angeles, Saint Paul, Minnesota, Baltimore, N.C. og Winston-Salem ble løpende undersøkt i årene mellom 2000 og 2018. Her gransket forskerne hvilke helsemessige påvirkninger et liv omgitt av blant annet eksosutslipp og skorsteiner har hatt på lungene til enkeltpersoner.

Joel Kaufman, seniorforsker for studiet og professor i miljø, helse og epidemiologi ved Washington University, er overrasket over at man blant ikke-røykere kan finne tegn på utviklende lungeemfysem. Denne sykdommen kan føre til kronisk obstruktiv lungesykdom, noe som gjerne også kalles røykelunger.

«Antall personer med kroniske lungesykdommer er økende i USA, og det blir i høyere grad anerkjent at sykdommen også kan oppstå hos ikke-røykere. Vi blir nødt til å forstå hva som forårsaker disse sykdommene, og det ser ut til at generell luftforurensning som er vanskelig å unngå i stor grad bidrar til dette», sier Joel Kaufman i en pressemelding fra Washington University.

Øst for Amerika

Studien tar utgangspunkt i luftforurensningen i amerikanske storbyer av varierende størrelse, hvor de største har flere enn åtte millioner innbyggere. Men de helsemessige konsekvensene gjør seg også gjeldende i mindre storbyer, siden andre storbyer inkludert i studien har så få som cirka 280.000 innbyggere.

Professor Steffen Loft ved det helsevitenskapelige fakultetet på Københavns Universitet, mener at mange av konklusjonene fra det amerikanske studiet kan overføres til Danmark, Europa og resten av verden, og innen noen områder står det faktisk verre til øst for USA.

– Faktisk er nivåene av partikkelforurensninger lavere i USA enn de er i Europa, men det er mange overensstemmelser mellom de andre funnene av luftforurensning som man finner i USA, Europa og Kina, sier Steffen Loft.

Innflytelse fra klimaendringer

Det usunne luftmiljøet i storbyene har endret seg i løpet av de siste årene i takt med den industrielle utviklingen vår, og det er på både godt og ondt ifølge Steffen Loft:

– Partikkelforurensninger blir stadig redusert, mens ozonforurensninger øker på grunn av global oppvarming, sier Steffen Loft.

Steffen Loft er spesielt overrasket over ozonets økende innflytelse på metropolenes luftforurensning, og dette dokumenteres i den amerikanske studien.

– Det er skremmende at de finner så store påvirkninger, og det er skremmende å se at ozonet har så stor effekt over lang tid, sier Steffen Loft.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk