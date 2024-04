Boliger nær vindkraftverk selges til betydelig lavere pris

Det kommer fram i den første kvantitative analysen av konsekvensene ved vindkraftutbygging på det norske boligmarkedet, som Finansavisen har omtalt.

Studien har sett på boligtransaksjoner i nærheten av alle de 61 kraftanleggene som er etablert på land i Norge.

– Man har regler om blant annet støysoner, men de som bor i nærheten av vindkraftverk, er i liten grad blitt hensyntatt, sier analytiker Markus Lund Andersen, som har vært med på å gjennomføre studien, til avisen.

Selv boliger som ligger så langt unna kraftanleggene som seks kilometer, har ifølge studien et betydelig prisfall. Det tilsvarer 23.000 boligeiere som har solgt sine boliger med rabatt.

Boliger med en avstand på en til to kilometer fra kraftverkene har i gjennomsnitt et prisfall på 15 prosent. Avstander på seks til syv kilometer gir et fall på 4,4 prosent i snitt.

Den negative betalingsviljen er dessuten større i nærheten av vindkraftverk som er i drift, enn for vindkraftverk under bygging.

– Det er liten tvil om at de som bor i nærheten, får redusert sine boligpriser på grunn av visuell forurensning, støy og andre ulemper, forklarer Lund Andersen.

Studien er basert på 230.000 boligtransaksjoner i avstander på 30 kilometer eller mindre fra vindkraftverk i perioden fra 2010 til 2022.