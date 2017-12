Lover 100 millioner til smartere transportløsninger: Dette ser de etter

Minibusser som henter deg på døren, applikasjoner som forutser reisebehovet ditt, monorail, hyperloop eller felles biler som henter og kjører deg dit du vil etter behov. Ideene til hva som skal være fremtidens transportløsninger har vært mange de siste årene. Men hva vil egentlig være den beste løsningen?

Det lurer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen også på.

Og for å finne svaret på den smarteste, grønne transportløsningen for fremtiden har han satt av en pott på 100 millioner kroner.

Inviterer offentlige og private

Pengene er lagt inn i en konkurransepott, som ble lansert på mobilitetskonferanse «Applied Autonomy Summit 2017» på Kongsberg søndag.

– Smartere transport er en del av det grønne skiftet. Folk flest vil få enklere og tryggere reisehverdager, renere luft og mindre kø. Dette blir gjort mulig gjennom digitale tjenester, elektrifisering av bilparken og nye løsninger for kollektivtransport som er bedre tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Det er konkrete forslag til løsninger som kan bidra til en slik utvikling jeg vil ha, slik at vi kan prøve dem ut i norske byer og byområder, sa samferdselsministeren under konferansen.

Regler for å delta blir nå sendt til alle landets fylkeskommuner og til Oslo.

Men det er ikke bare fylkeskommunene som får delta i konkurransen.

Ønsket er nemlig at utviklingen skal skje i samarbeid med andre offentlige eller private aktører.

Trenger kommersielle løsninger

Det er seks personer som vil evaluere bidragene som kommer inn.

Kristin Skogen Lund, som leder panelet, forteller at den viktigste jobben juryen vil gjøre er å vurdere forslagene opp mot kriteriene Samferdselsdepartementet har lagt til grunn.

– Jeg mener dette er en spennende konkurranse som vil utfordre oss til å tenke nytt og alternativt. Det handler blant annet om å finne gode løsninger som gjør reisen til og fra jobb og i fritiden enklere, mer effektiv og miljøvennlig, sier hun.

Skogen Lund understreker at det viktigste av alt er at forslagene tar i bruk ny teknologi som støtter opp under utviklingen av mer effektiv og miljøvennlig transport.

– Samtidig som det er viktig å velge løsninger som har et kommersielt potensiale, påpeker hun.

Teknologi og samarbeid

Trond Hovland i ITS Norge er et av de andre jurymedlemmene. Han forteller at han har store forventninger til arbeidet fremover.

– Signalene vi får er at det er veldig mange som sonderer terrenget og er interessert i å delta, sier han.

Som jurymedlem ønsker han ikke å si så mye om hvordan type prosjekter som kan vinne, men understreker at ny teknologi og samarbeid er nøkkelord.

– Vinnerne må tenke utenfor boksen og strekke seg lenger enn det som er gjort tidligere. I tillegg er det helt essensielt med et prosjekt som viser godt samarbeid mellom industri, by og fylke, forteller Hovland.

Opp til 50 millioner kroner

Ideen til konkurransen er hentet fra USA, og ble i første omgang omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 til 2029.

Fristen for å delta er mandag 9. april klokken 15 og Samferdselsdepartementet vil annonsere mellom en og tre vinnere innen 31. mai 2018. Maksimal utbetaling til hver vinner vil være 50 millioner kroner.

«Det er en forutsetning at bidragene omfatter konkrete, innovative prosjekt som støtter opp under utviklingen av mer effektiv og miljøvennlig transport. Det vil bli lagt vekt på at forslagene har et kommersielt potensial, og at industrielle/kommersielle partnere deltar", skriver departementet i konkurransegrunnlag.

Videre vil det også bli lagt vekt på at partene bak bidraget stiller opp med egne midler i konkurransen, også i form av egeninnsats, ressurser/utlån av utstyr, programvare og personell.»

