Lønnsveksten for teknologer og realister har hentet seg inn etter pandemiåret

Teknas lønnsstatistikk for 2021 viser en vekst i gjennomsnittslønn i privat sektor på 3,6 prosent, 4,3 prosent i staten og 2,7 prosent i kommunene.

Tallene viser at lønnsutviklingen for teknologer og realister er god, og at arbeidsmarkedet er mer normalisert etter et år med pandemi, mener Tekna-president Lars Olav Grøvik.

– Det er viktig og riktig at lønnsveksten for Teknas medlemmer er god i år. Økonomien har stabilisert seg, og etterspørselen etter teknologisk arbeidskraft og kompetanse er stor.

Fagforeningen organiserer sivilingeniører og andre teknologer med masterutdanning.

Markedet er i ferd med å ta igjen etterslepet fra 2020, mener Grøvik. Begynnerlønnen for fagforeningen Teknas medlemmer var i 2021 på 571.911 kroner i privat sektor, 509.711 kroner i staten og 554.140 kroner i kommunene.