Antallet ledige ingeniører er halvert det siste året

Ferske tall fra Nav viser at det ved utgangen av juli er 4143 ledige innen ingeniør- og ikt-fag. Det er en halvering av ledigheten fra antallet for ett år siden, i juli 2020, hvor 8567 ingeniører var registrert som uten jobb.

Det er likevel en liten økning fra forrige måned, på litt over 400, men juli er en måned hvor det ofte registreres en økning. Årsaken til dette er studenter som er ferdige med studiene, men ikke har fått seg jobb ennå, i tillegg til at det ikke er uvanlig at vikariater og midlertidige stillinger tar slutt før sommeren.

Totalt sett har det vært en jevn nedgang i antall ledige ingeniører etter at antallet ledige føk i været da virkningene av koronapandemien satte inn.

Ledighet på 1,5 prosent

På det verste, i mars 2020, økte ledigheten for ingeniører med over 10.000, etter at det ble innført sterke smittevernrestriksjoner, som fikk ledigheten til å eksplodere. Vi fikk den høyeste ledigheten i Norge siden 2. verdenskrig.

For ingeniør- og ikt-fag hoppet ledigheten fra i overkant av 3000 ledige til godt over 13.000.

Det siste året har ledigheten sunket jevnt og trutt, men fortsatt er flere ledige enn før pandemien.

For ett år siden lå ledigheten på 3 prosent av arbeidsstyrken for ingeniør- og ikt-fag. Nå ligger den på 1,5 prosent. I februar 2020, før effektene av pandemien slo inn, lå ledigheten på 1,1 prosent.