Fra venstre: Seb Henbest (Bloomberg New Energy Outlook), Per Espen Stoknes (BI), Torjus Bolkesjø (NMBU), Brian Van Mathiesen (Aalborgs Universitet) og Anders Bjartnes (Energi og Klima) har alle tro på at grønt hydrogen vil falle i pris og bli en hard konkurrent for Equinors planer om hydrogen fra gass med Co2-rensing (blått hydrongen). Øverst til høyre: Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor.

(Foto: Vattenfall/de respektive bedrifter og universiteter)