Litauen kjøper norskprodusert luftvernsystem til Ukraina

Nauseda, som er på besøk i Kyiv onsdag, kunngjorde kjøpet i en videomelding tirsdag kveld.

«Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System» (Nasams) produseres av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) i samarbeid med amerikanske Raytheon, og det er allerede undertegnet en kontrakt mellom Litauen, norske myndigheter og våpenselskapet.

Litauen har selv siden 2020 brukt Nasams som ble bestilt fra Norge og KDA i 2016 og 2017.

USA, Norge og Canada

Det er fra før donert elleve Nasams-systemer til Ukraina.

De to første ble tatt i bruk i Ukraina i november 2022 og tilhørte donasjonen USA annonserte i fjor sommer, med bistand fra Norge på opplæring og noe materiell.

I august i fjor varslet USA at de skulle anskaffe ytterligere seks Nasams-systemer fra industrien gjennom USAI-ordninga (Ukraine Security Assistance Initiative), noe som fikk det ukrainske forsvarsdepartementet til å publisere en video som hyllet Nasams og takket Norge.

Også Canada varslet tidligere i 2023 at de setter av cirka tre milliarder kroner til å anskaffe et Nasams-system til Ukraina. Kanadierne har ikke Nasams selv, slik at også dette er luftvern som bestilles fra industrien.

Slik Teknisk Ukeblad forstår det, er det kanadiske øremerkede midler som ligger til grunn for at Ukraina er i ferd med å bestille luftvernet selv.

I mai varslet Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av det amerikanske forsvarsdepartementet, at det amerikanske utenriksdepartementet hadde godkjent FMS-eksport av Nasams til Ukraina.

Det er i dag 13 nasjoner som bruker, eller er i ferd med å ta i bruk, Nasams: Australia, Chile, Finland, Indonesia, Litauen, Nederland, Norge, Oman, Qatar, Spania, Ukraina, Ungarn og USA.

I forrige uke gikk Nasams til topps i Norwegian Tech Awards.