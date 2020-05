Listhaug frykter krise langs kysten uten strakstiltak

Listhaug frykter koronapandemien skal rasere deler av Norges maritime næring, som omfatter ansatte til sjøs, rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft som er spredt langs hele kysten.

– Det må komme tiltak. Hvis ikke kommer denne næringen til å få store problemer. Dermed får mange av distriktene våre store problemer, fordi mange arbeidsplasser kan gå tapt, sier Listhaug til NTB.

Ifølge regjeringen sysselsetter skipsfart og maritime næringer rundt 90.000 personer og skaper verdier for til sammen 140 milliarder kroner.

Fem krav

Frp fremmer derfor fem krav til regjeringen i forkant av revidert nasjonalbudsjett tirsdag og en ny tiltakspakke fra regjeringen i slutten av mai:

Midlertidig oppheving av taket på nettolønnsordningen på petroleumsskip i NOR og NIS for å sikre norske sjøfolk og rederier gjennom krisen.

Fremskynde bygging av inntil fire skip i minerydderkonseptet Vanguard og bygging av inntil to forskningsfartøy.

Toppfinansieringsordning for nye miljøvennlige skip gjennom Innovasjon Norge og Enova.

Innføre vrakpant på utrangerte norske skip og rigger.

Styrke Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt og opprette midlertidige låneordninger gjennom disse.

Hjørnesteinsbedrifter

Listhaug viser til en rapport fra Menon Economics, hvor det i et hovedscenario kommer fram at 15.500 arbeidsplasser kan forsvinne i maritime næringer.

– Mange store verft er hjørnesteinsbedrifter. Hvis disse går over ende, vil det bli fullstendig krise. For hver arbeidsplass i verftsindustrien regner man med at det utløses 5-6,4 arbeidsplasser i privat og offentlig sektor, sier hun.

Krisen i reiselivet og dermed cruisenæringen utfordrer også verftene, og det må vurderes om staten kan etterspørre skip, mener Listhaug.

– Det er planer om å bygge både forsvarsfartøy og forskningsskip. Nå er tiden inne for å sette i gang med det, sier hun.

Flere tiltak vedtatt

Norske maritime næringsaktører har spesialisert seg innen høyteknologiske markedssegmenter, blant annet tørrbulk, kjemikalietankskip, offshoreskip og frakt av biler. De er verdensledende på utvikling og bruk av renere energiløsninger, som flytende naturgass (LNG) og batteri.

Stortinget har vedtatt konkrete tiltak for næringen.

Regjeringen har fått beskjed om å doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner og legge fram et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten.

Samtidig skal regjeringen foreslå hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.

Revidert og ny pakke

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) viser til at det den siste tiden er vedtatt flere krisepakker for næringslivet.

– For regjeringen er det viktig å sørge for tiltak som treffer, at de gir aktivitet og at tidspunktet er riktig, sier han til NTB.

Hjelp til gründere og oppstartsbedrifter, kontantstøtte til bedrifter, romslige permitteringsregler og en egen bankpakke er blant ordningene.

– Vi har mottatt flere konstruktive innspill fra den maritime næringen, og det er viktig å ta vare på arbeidsplassene og kompetansen den næringen besitter, sier Kapur.

– Nå må vi vente og se hva regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett og neste tiltakspakke. Vi er alltid åpne for å finne gode løsninger gjennom konstruktiv dialog i Stortinget, sier han.