Siste: Ifølge Lindesnes Avis holder isproppene i både Mandalselva og Audneelva seg stabile tirsdag morgen.

– Vannstanden på Øyslebø har steget en halv meter, men det har ikke skjedd noe utover det, sier Odd Inge Usland, vakthavende i vei- og grøntavdelingen i Lindesnes kommune.



Tirsdag morgen har en isblokk falt ut i veibanen i Lindesnes kommune, skriver VG.

Det er politiet i Agder som opplyser at isblokken har falt ut i veibanen på FV460 Spangereidveien ved Lysevannet.

– Sikre eiendeler

Lindesnes kommune har satt krisestab, da de frykter at de to elvene vil gå over sine bredder.

Lindenes kommune ber på sin hjemmeside beboere og grunneiere langs elvene om å sikre eiendeler, sikre at vann ikke kommer inn i boliger og andre bygg, og være forsiktig. Folk bes også om å unngå å oppsøke utsatte områder og være oppmerksom på at vannstanden kan endre seg svært raskt.

Frykter flere ispropper

I sentrum tømmes parkeringsanlegg mens innbyggerne forbereder seg på flom.

– Vi frykter at det skal oppstår flere ispropper oppover vassdragene, og at store vannmasser skal treffe elvemunningene i Mandal og Spangereid samtidig som det er springflo, uttalte ordfører Alf Erik Andersen i Lindesnes til Fædrelandsvennen mandag ettermiddag.

Det var Lindesnes Avis som først omtalte saken.

Ordføreren tror det er størst fare for at eiendommer i og like nord for Mandal sentrum skal rammes.

– De som vet at eiendommene sine er flomutsatte kan hente sandsekker hos teknisk drift sin avdeling på Jåbekk. Vi har prøvd å komme ut med informasjon til alle som kan bli berørt, sier Andersen til avisen.