LG viser fram fremtidens hjem på hjul

Fantaserer du om et skikkelig hjemmekontor, spillrom, garderobe, stue og hjemmekino?

Da er muligens LGs nye, rullende konsept noe for deg. Den pågående CES-messa i Las Vegas er kjent for å vise fram luftige ideer som ofte aldri når serieproduksjonslinja, og det er nok ikke utenkelig at LG Vison Omnipod lider samme skjebne. Men det er gøy å drømme?

Omnipod er et selvkjørende mobilitetskonsept med en kupé som raskt kan endres for å tilpasses brukerens behov. Det skal ifølge LG være en rullende utvidelse av ditt personlige rom.

Reah skifter bakgrunn og funksjoner på det LG har kalt en metamiljøskjerm. AI-kvinnen har også Instagram-konto. Illustrasjon: LG

Førersete? Nei, hjemmekontor

Ikke overraskende er store skjermer sentralt i TV-produsentens konsept.

Blant annet finner vi en diger, bevegelig, vertikal metamiljøskjerm (LGs navn), som endrer seg ut ifra hvilket rom kupéen skal emulere.

Her møter vi kunstig intelligens-skikkelsen Reah. LG forsøker å gjøre Reah til en berømt internettskikkelse, med instagram-konto og musikkutgivelser. I Omnipod står imidlertid Reah til tjeneste for brukeren. Du kan blant annet trene med henne, bestille mat av henne og se filmer (forhåpentligvis uten for mye forstyrrelser fra henne). Sannsynligvis vil man også kunne be henne justere ting som lys, temperatur og kjørehastighet.

I det som mange forbinder med førersetet kan du ha ditt eget hjemmekontor. Den innebygde skjermen her er i alle fall stor nok til å vise både Word, Excel og diverse nettleservinduer samtidig. Lenge leve produktiviteten.

LG demonstrerte også en garderobeliknende løsning hvor klesplaggene dukker opp av et hull, ferdig hengt opp på kleshenger.

Vi kan ikke se noen seng eller bad i LGs Omnipod, men vinskap er på plass. Illustrasjon: LG

Vinskap, men hvor er senga og badet?

Produsenten viste fram kjøretøyet sammen med blant annet leveringsroboter, hjemmeassistenter (LG Cloi) og LGs Micro LED-TV.

Bilen kan også oppgraderes med modulære hjemmeredskaper LG mener det er vanlig å ha hjemme – eksemplifisert ved et vinskap.

Det var for øvrig få tekniske detaljer som ble presentert. Vi fikk ikke vite noe om drivlinje eller programvare.

Vi kan ikke se noen seng eller bad i LGs Omnipod, så du må eventuelt klare å håndtere disse behovene på andre måter. Det kan se ut som man får plass til en middels stor madrass på gulvet. Vi kunne tenkt oss en deilig, myk sofa fremfor LGs sterile, futuriske versjon av godstolen.

Pris og eventuell lansering er også helt i det blå. Vi antar at det blir dyrt og lenge til.

Få elektriske bobiler

Dermed bør du kanskje holde på bobilen din enn så lenge.

Her er det enda ikke så mange elektriske alternativer (og foreløpig er det ikke bekreftet at Omnipod er elektrisk, men vi antar det). Norske Raido Campers bygger om elektriske varebiler fra Stellantis til bobiler, mens Nissan viste frem et mini-bobilkonsept basert på e-NV2000 i fjor.

Ifølge Bobilverden.no viste Knaus Taggert fram sin elektriske bobil for et halvt år siden, men den er imidlertid avhengig av en bensindrevet Wankelmotor for å lade batteriene som skal ta deg opptil 60 mil.

Her kan du se videoen Cnet har klippet fra LGs CES-presentasjon av Omnipod: