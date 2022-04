Lexus lanserer ny elbil

Toyotas premiummerke Lexus lanserer en ny elektrisk SUV kalt RZ 450e. Nyheten er bygget på samme plattform som Toyota bZ4x og Subaru Solterra, kalt e-TNGA.

Dermed er det i det store og hele tilsynelatende samme bil, med noen forskjeller.

Bilen har litt mer motorkraft enn søskenvariantene. RZ 450e har totaleffekt på 230 kilowatt mot 160 kilowatt. Forklaringen er at de andre variantene har 150 kilowatt motor foran i forhjulstrekkutgaven, og to 80 kilowatt motorer i firehjulstrekkutgaven. Lexus kombinerer de to, og har dermed 150 kilowatt foran og 80 kilowatt bak.

Det gjør også bilen noe raskere enn søsknene. Lexus tar deg til 100 kilometer i timen på 5,6 sekunder, mot 6,9 sekunder på de andre variantene.

På Lexus-varianten har firehjulstrekksystemet fått et annet navn, og heter DIRECT4 i stedet for X-MODE som det heter på Toyota- og Subaru-variantene. Så vidt vi forstår er det ellers likt. Systemet er for øvrig utviklet av Subaru.

Lexus RZ 450e kan som Toyota bZ4X leveres med «yoke». Foto: Lexus

Passer på når du åpner døren

RZ 450e kan leveres med styrespak, eller «yoke» som det heter på engelsk. Da har den også steer-by-wire, som vil si at det ikke er noen mekanisk forbindelse mellom hjulene og rattet. Dette får man også på Toyota bZ4X som tilvalg, og ut fra bildene ser det ut til å være det samme rattet.

RZ 450e kommer med sikkerhetssystemet Lexus e-Latch, som enkelt sagt er en aktuator som åpner døren. Det nye her er at døråpning kan overstyres av bilens blindsonesensor. Dermed vil bilen ikke åpne døren for eksempel om det kommer en syklist eller bil imot i blindsonen. Ifølge Lexus forventer de at dette vil bidra til å forhindre 95 prosent av alle ulykker som forårsakes av dører som åpnes i trafikken.

Bilen er 4,8 meter lang, 1,89 meter bred og 1,63 meter høy, og dermed en anelse lengre og bredere enn de to andre variantene. Akselavstanden er lik på alle tre: 2,85 meter.

Utover dette er designen noe annerledes, og Lexus-varianten fremstår som noe med sportslig preget.

Lexus RZ 450e skal ha litt kortere rekkevidde enn de andre variantene bygget på e-TNGA-plattformen. Foto: Lexus

Samme batteri, litt kortere rekkevidde

Plattformen setter ellers forutsetningene for de fleste tekniske spesifikasjonene her, så de er like som på de andre modellene. Dermed er batteri på 71,4 kilowattimer, men rekkevidden oppgis til å være «mer enn 400 kilometer». På søstermodellene er rekkevidden 466 kilometer, så vi antar at Lexus RZ 450e er litt mindre energieffektiv.

Lexus har imidlertid et mål om et forbruk på under 18 kilowattimer per 100 kilometer, som bør tilsvare minst 396 kilometer rekkevidde.

Alle tekniske detaljer er ikke presentert, men vi tipper spesifikasjonsarkene til Toyota bZ4X og Subaru Solterra gir en god indikasjon på spesifikasjonene til Lexus RZ 450e.

Det skal ellers nevnes at også Lexus-varianten kan trekke henger på 750 kg.

Prisene er ikke kjent, men ifølge pressemeldingen forventes de første kundebilene til Norge i første kvartal neste år.