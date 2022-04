Subarus nye elbil har fått pris: Hvor lik er den Toyota bZ4x?

Den norske Subaru-importøren har kunngjort prisene på bilmerkets første elbil, SUV-en Solterra.

Bilen koster fra 479.000 kroner uten frakt- og leveringskostnader, og kommer i tre utstyrsnivåer. Importøren tar nå bestillinger, og de første bilene leveres i juni.

Grunnmodellen heter Nordic og har 466 kilometer rekkevidde. Batteriet har en kapasitet på 71,4 kilowattimer, og det lades med inntil 150 kilowatt.

Neste utstyrsnivå er Limited, som koster 499.900 kroner og gir rekkevidde på 419 kilometer, mens dyreste variant er Sport til 509.900 kroner og 416 kilometer rekkevidde.

Utstyrslisten viser at du får større felger, rattvarme, seter i kunstskinn, minnefunksjon for setet og automatisk vipping av sidespeil når du setter bilen i revers, elektrisk justerbart passasjersete foran, varme i baksetene, oppgradert stereoanlegg, og trådløs lading av mobilen dersom du går for Limited.

Sport har i tillegg panoramaglasstak.

Utover dette er det litt mindre bagasjeromsplass og høyere egenvekt på de to dyreste variantene. Mens Nordic har inntil 452 liter bagasjerom har Limited og Sport inntil 441 liter, antakeligvis fordi stereoanlegget har subwoofer.

Egenvekten er 2010 kg for Nordic og 2035 kg for de andre, med nyttelast på henholdsvis 465 kg og 440. De er enkelt og greit lastet med litt mer greier.

Utover dette er bilen den samme i bunn.

Solterra og bZ4x. Foto: Subaru/Toyota

Så godt som lik Toyota bZ4x

Solterra er bygget på samme plattform som Toyota bZ4X, kalt e-TNGA (Subaru kaller plattformen e-SGP). Denne er utviklet i samarbeid mellom de to bilmerkene. Ikke så rart, da Toyota er største aksjonær i Subaru og eier 20 prosent.

At de to bilene er nært beslektet er derfor ikke så rart. Enkelte går så langt som å si at det er samme bilen med forskjellig logo og designnyanser.

Nøyaktig hvor like de er er vanskelig å si så mye om uten å ha kjørt bilene side om side, men det meste tyder på at bilene er forskjellige på samme måte som Volkswagen ID.4 er forskjellig fra Skoda Enyaq.

Enyaq og ID.4 ser ikke helt identiske ut. Interiøret ser også forskjellig ut. Ellers er de stort sett like. Det ser også ut til å være tilfellet med Solterra og bZ4X.

Det er lite forskjeller å spore, kanskje med unntak av nyttelast. Her er utfordringen at Toyota i skrivende stund ikke har oppgitt tydelige tall, utover noen minstetall de presenterte høsten 2021. Om alt annet stemmer, antar vi at bZ4X i praksis har samme nyttelast som Solterra.

Det er likevel én stor forskjell på Subaru og Toyota her: bZ4X er den eneste av de to som også kan leveres med forhjulstrekk. Subaru markedsfører kun utgaven med firehjulstrekk. Dermed er også inngangsprisen for Toyotas variant en del lavere.

Innstegsmodellen bZ4X 2WD Active fås for 411.400 kroner, og har rekkevidde på 511 kilometer – som gjør den til varianten som går lengst.

Sammenligner vi bZ4X AWD Active, som har samme rekkevidde om Solterra Nordic, starter prisen på 438.500 kroner, eller rett over 40.000 kroner mindre. Utstyrsnivået til Solterra Nordic ser imidlertid ut til å matche bedre med bZ4X AWD Active Tech, som koster 482.500 kroner.

Hvilken bil man eventuelt skal velge vil derfor i stor grad avhenge av hva man ønsker seg av utstyr, hvilken bil man syns ser finest ut, og hvilke merkepreferanser man har.

Deler på utviklingskostnader

Det er mange grunner til at bilmerker velger å produsere mer eller mindre samme bil med ulike merker i front. Dette er en praksis som har eksistert i mange tiår i bilindustrien.

Selv om bilene på det tekniske planet er like, vil de antakeligvis oppleves forskjellige fra førersetet. Vi har ikke sittet i begge disse bilene, og kan ikke si noe om hvordan de skiller seg fra hverandre innvendig, men på for eksempel VW ID.4 og Skoda Enyaq er det en markant forskjell på interiøret.

Praksisen bunner ikke ut i latskap, men økonomi. Det koster mye penger å utvikle en plattform fra bunnen av, og da gir det mening å gå sammen om å utvikle en elbil. Det kan være vanskelig å få øye på med norske øyne, men elbiler er tross alt fremdeles et nisjeprodukt i bilverdenen.

Subaru produserte nær 745.000 biler i 2021, og er en bilprodusent som er noe mindre enn Tesla, Volvo eller Suzuki. Toyota solgte på sin side over 9,6 millioner biler samme periode, og var verdens største bilprodusent i fjor.

Men en tungvekter som det inne på eiersiden gir det ingen mening for Subaru å skulle legge store ressurser i å utvikle en elbilplattform fra bunnen av på egen hånd, særlig med tanke på at elbiler ifølge IEA fremdeles bare utgjorde 9 prosent av markedet – ladbare hybrider inkludert.