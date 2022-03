Leve Ukraina!

I skrivende stund er prisen på bensin- og dieselpumpene flere steder i landet steget opp mot 25 kroner literen. Dersom Russland fortsetter krigen i Ukraina, har enkelte spådd at prisene kan nå 40 kroner pr. liter. Det er ikke bare dramatisk, det er krise.

Én ting er at det er krise for privatøkonomien til pendlere og andre som er avhengig av bilen i hverdagen. Det som hittil har gått litt mer under radaren, er driftsutgiftene til de profesjonelle aktørene. Enten de frakter personer eller pakker og gods, vil både kollektivselskapene og transportørene få betydelig høyere kostnader enn tidligere.

Mange av de profesjonelle aktørene, slik som for eksempel Schenker, har trolig også bundet seg til langsiktige kontrakter overfor mange av sine kunder. Det gjør det i utgangspunktet vanskelig, i hvert fall på kort sikt, å øke prisene overfor kundene. Noe som kunne bidratt til å hente inn igjen deler av det tapte. Dermed presses marginene, og mengden tapsbringende prosjekter øker. Drivstoffutgiftene var tross alt en betydelig del av kostnadsbildet allerede før det siste bykset oppover.

Tungtransport og luftfart

I det profesjonelle segmentet har heller ikke elektrifiseringen kommet i gang godt nok til å avhjelpe de fossile prisene. Også tungtransporten vil, på sikt, bli helelektrisk. Enten ved batterielektriske løsninger eller systemer med hydrogen og brenselceller. Men de nye kjøretøyene vil ikke komme i tide til å avhjelpe den kostnadsgaloppen vi nå er inne i.

Også i luften ser det krevende ut. Flyindustrien hadde det allerede vanskelig fra før etter to år med pandemi. Akkurat når de skal forsøke å få folk tilbake til seteradene, stiger prisene på drivstoff til himmels. Det betyr økende billettpriser og færre reisende.

For dyrt å fiske

Meldingene om trøbbel kommer fra fjern og nær. Også fra havet. På Hvaler ligger fiskere til kai i stedet for å dra ut på fiske. Det er ikke lenger mulig å tjene penger på å tråle havbunnen i Skagerrak.

Store rederier melder om økning i rater for frakt av varer på de syv hav. Noe som kommer på toppen av økningen vi har sett på leie av konteinere. En økning som kom som følge av pandemien.

Som om ikke høye bensin- og dieselpriser er nok, signaliserer Oslos politikere her hjemme at de vil øke satsene for bompenger inn til byen.

Bedriftenes problemer rammer alle

Og for å ramme det hele inn, har vi allerede rekordhøye priser på strøm. I hvert fall her i Sør-Norge. Private får riktignok noe støtte fra staten. Verre er det med de mange store og små bedriftene som knekker ryggen underveis.

For det mest dramatiske med de økte prisene er virksomheter og arbeidsplasser som bli rammet. Nedgangen i aktivitet og inntjening vil ramme oss alle dersom prisene fortsetter å ligge på de høye nivåene vi nå ser.

En demper på fartsgleden

Slik det ser ut nå, ligger det heldigvis an til å bli en rolig sommer ved sjøen. Når marinaen skal ha opp mot 30 kroner literen, vil det svi selv for de med stor fartsglede. Det blir neppe mye villkjøring med vannscooter, vannski eller tube i år.

Energiprisene er nå rett og slett i ferd med å nå nivåer der flere enn tidligere vil ønske å endre vaner og preferanser. Det vil ikke overraske om det likevel vil fremstå som vanskelig for enkelte.

De som eventuelt måtte pipe over at det koster litt mye å kjøre fort med båt, som klager over at det koster mye å holde boblebadet temperert på hytta eller synes ferieturen sydover blir dyr i år, har mindre sympati å hente.

For 2022 blir utvilsomt året der vi alle må se oss i speilet og bestemme oss for hva som virkelig er viktig. Og hva vi kan unnvære i solidaritet med de som forsøker å ivareta og sikre vår frihet.

Utrolig nok har ikke Russland hittil lykkes i å innta Ukraina. Til det har de vært for uorganisert militært. Men ikke minst har president Zelenskyj og hans folk stått imot overgriperne fra øst på en heltemodig måte. For oss alle.

Leve Ukraina!