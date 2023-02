I Raufoss Industripark er Benteler Automotive en av de største produksjonsbedriftene, med en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner. På det 3000 dekar store industriområdet ei knapp mil sør-vest for Gjøvik disponerer de 19 bygg for å lage lettvekts kollisjonssikringsløsninger i aluminium for bilindustrien, vegg i vegg med blant andre Nammo, Kongsberg Automotive og Hexagon Ragasco. Produksjonen omfatter hele verdikjeden fra støping av egne legeringer via ekstrudering og fullautomatisert forming av aluminiumsprofiler til ferdige produkter. De har også egne verktøy-, utviklings- og testavdelinger, og av de 500 ansatte på Raufoss er 52 ingeniører.