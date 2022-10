Lekkasjen fra Nord Stream 2 øker

Oppdateringen fra Kustbevakningen kommer to dager etter at danske energimyndigheter meldte at rørledningen trolig var tom for gass.

– Vi vet ikke hva det skyldes, sier pressetalsperson Mattias Lindholm ved Kustbevakningen om lekkasjen mandag.

De skriver at utslipp fra Nord Stream 1 ikke er synlig fra overflaten. Nord Stream 1 ble trolig tømt for gass søndag, ifølge den danske Energistyrelsen.

Kystvakten og sjøforsvaret i Sverige overvåker lekkasjen døgnet rundt med fartøy og flyovervåking, ifølge Lindholm.