Legger opp til subsidier for begge havvind-områdene. Equinor: Kunne vært unngått med hybridkabel

– Ja, vi tror at med hybridutbygging ville det vært mulig å realisere fase én av Sørlige Nordsjø uten noen form for støtte, men myndighetene har valgt radial til Norge og da mener vi at å legge opp til differansekontrakter som myndighetene nå gjør er fornuftig, sier Equinors presstalsperson Magnus Frantzen Eidsvold til TU.