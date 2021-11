Lastebilen er ekstremt tung, ekstra lang – og skal gå på strøm

På kontinentet er lastebilene begrenset til å frakte en enkelt container på litt over 12 meter, med en maksvekt på 40 tonn. Men Sveriges lovverk er mer liberalt, og sjåførlønnen er en stor del av transportørenes utgifter. Det betyr at du tjener godt for hver ekstra kilo som pakkes inn i lastebilen.

Svenske Jula Logistics har tatt dette til etterretning. Siden 2015 har de brukt en Scania-lastebil som er 32 meter lang, og dermed kan ta to containere. Totalvekten med last og henger er på det meste 64 tonn.

Færre daglige kjøringer de rundt seks milene mellom omlastingssentralen i Falköping og lageret i Skara skal ha gitt en energibesparelse per transportert enhet på 70 prosent.

I tillegg til inntjente kroner betyr dette også 70 prosent mindre utslipp per kilo gods. Nå vil også familiebedriften elektrifisere. Derfor har de henvendt seg til Scania med en uvanlig bestilling, skriver produsenten i en pressemelding. Det er en elektrisk lastebil med samme lengde som forgjengeren. Scania sier ikke hvor mye den vil veie, men den blir tung.

Kjempen skal bare være begynnelsen på Jula Logistics sin elektrifisering.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.