I en Teknisk Sett spesial under et Tekna-arrangement Under Arendalsuka har vi spilt inn en dyptpløyende og høytflyvende samtale mellom to eksperter på hver sitt område.

Selvfølgelig er Newth opptatt av kjemperaketten Starship som Elon Musk snart er klar med og de nye mulighetene den bringer med seg. Da er ikke vektbegrensninger som romfarten alltid har harr så viktige lenger. Nå kan vi tenke på å skyte opp 100 tonn. Og ofte.

Selv om Haugsbø er konsentrert om havet og vannmassene mener hun at satellittene har tilført oss veldig store kunnskaper og det renner på med nye muligheter. Spesielt nå når vi skal bygge ut enorme mengder havvind. Hun tar også til orde for at vi tenker grundig over hvor vi bygger ut for det bor faktisk noen under de flytende turbinene.

