Elbillading på gaten kan være utfordrende, ettersom ladeinfrastrukturen rent fysisk tar plass på fortauet. Enkelte løsninger har blitt utviklet for å gjøre det enklere, som i Stavanger hvor lyktestolper har blitt utstyrt med ladeuttak.

Et nytt konsept fra tyske Rheinmetall, som for øvrig er en stor våpenprodusent, tar det et steg videre: Ladeuttak i fortauskanten, som kan levere inntil 22 kilowatt.

Dette skal ifølge selskapet gjøre det mulig å rulle ut infrastruktur som er nær usynlig i bybildet, samtidig som det påvirker plassen den etableres på minst mulig.

Løsningen er utviklet for å dra nytte av eksisterende infrastruktur, ifølge Rheinmetall. Hele gater skal kunne oppgraderes med elbillading. Fortauskanten kan forberedes for lading, så kan ladeenheten installeres når det blir behov for den.

Kan installeres eller byttes på minutter

Når det er lagt til rette for løsningen kan ladeuttaket installeres på minutter, ifølge en pressemelding. Det skal ta tilsvarende kort tid å bytte ut ladeuttaket dersom det må repareres.

Teknologien er foreløpig på teststadiet, og skal etter hvert testes i et pilotprosjekt. Når dette skjer sier pressemeldingen ikke noe om.

Systemet skal ifølge Rheinmetall kunne integreres mot eksisterende backend-systemer for lading via OCPP-protokollen. Systemet skal i tillegg være egnet for større ladestasjoner hos for eksempel bedrifter, melder selskapet.