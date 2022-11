Det er nå over halv million elbiler på norske veier, så det sier seg selv at vi ikke kan vente fem år. Den nåværende brukeropplevelsen på offentlige ladestasjoner er langt fra der den burde være.

En stor del av problemet er muligheten, eller egentlig mangel på muligheten, til enkel betaling. Det er et stort paradoks at Norge, som er så langt fremme når det kommer til både elbil og digitalisering, ligger så langt bak på noe så dagligdags som å la folk betale for seg med et enkelt tapp eller på regning.

I dagens samfunn forventer forbrukere at enkelhet og brukervennlighet er standard. Slik er det ikke. De ulike leverandørene leverer ulike løsninger, noe som gjør at man ofte må starte fra scratch med nedlastning av en app bare for å komme i gang.

Standardløsning

Dagens elbilister forholder seg til et virvar av ulike ladeapper og brikker. Derimot – og ganske interessant – er det at hvis leverandørene hadde hatt standardiserte roamingløsninger, altså at de teknologiske systemene deres snakket sammen, ville ikke dette vært et problem.

Med et roamingsystem er målet at ladestasjonen er tilgjengelig med kun en kundekonto – akkurat som at de fleste betalingskort aksepteres i alle butikker. Vi trenger ikke se lenger enn til Nederland, Tyskland og Frankrike for å se på hvordan roaming-avtaler kan gi en sømløs opplevelse for brukerne. For eksempel franske Gireve, en nettverksplattform som spenner over 31 land, med 183 ladenettverk som er i stand til å tilby elbilsjåfører tilgang til nesten 110.000 ladepunkter(!).

Manglende muligheter for enkel betaling er et problem, skriver Roy Erik Faber-Olsen. Foto: CTEK Norge

I forbindelse med elbilkjøp er det ofte snakk om ladeangst, at man bekymrer seg for at bilen ikke har nok strøm til å kunne føre deg fra A til B. Nå er også ladepunktsangst blitt en vanlig bekymring for sjåførene: at laderen ikke fungerer og at det er problemer med appen eller betalingsløsningen.

Her i Norge har Elbilforeningen gått i front for å få til en felles betalingsløsning, men flere av operatørene sier nei til å være med. Målet er at én ladebrikke skal gi én regning, uansett hvilket selskap man benytter, i tillegg til over 275.000 ladepunkter i Europa. I dag har vi 15 operatører på hurtiglading på over 4000 ladepunkter, alle med ulike betalingsløsninger, nesten ingen av dem tilbyr kortløsning, slik som ved bensin eller diesel. Ikke rart det snakkes om gårsdagens betalingsløsninger.

Kundene er taperne

Så hvem er egentlig taperen her? Jo – kunden. I en undersøkelse fra Elbilforeningen mener syv av ti at man bør kunne betale med kort direkte på laderen.

Vi vet det er mulig å løse, for eksempel med åpne kommunikasjonsprotokoller som OCPP og OCPI – og hvis operatørene kunne jobbet tettere som bransje, hadde vi vært langt på vei. Selv om Recharge er i gang med et positivt prøveprosjekt, er vi langt fra i mål.

Hva er det vi venter på?