La ladeinfrastruktur være fokus i 2022

Med den ekstreme veksten av elbiler sier det seg selv at vi trenger vesentlig høyere i fart i utbyggingen av ladepunkter.

Utrullingen av ladeinfrastruktur er en ekstremt viktig komponent i overgangen til et fossilfritt samfunn. Men like viktig er det å diskutere hvordan vi ønsker at disse ladepunktene skal fungere og integreres i samfunnet.

Her er fire spådommer for det nye året.

1. Åpne standarder og belastningsfordeling blir stadig viktigere

Tilkoblingen av ladepunktene er et av de viktigste aspektene ved å bygge stabile elektriske systemer og møte mulige strømproblemer i deler av et byområde eller i en større by. Åpne protokoller som OCCP bør være standard.

Alle ladepunkter skal også kunne balansere belastninger, noe som betyr å optimalisere ladingen basert på behovene og kapasiteten til individuelle husholdninger og eiendommer. Smart og sikker lading gagner samfunnet forøvrig.

2. Forenklede betalingsløsninger gjør sitt inntog

Det er mange aktører i markedet i dag, hvilket er bra. Men det har også ført til en mengde forskjellige betalingsmetoder på alle landets ladestasjoner. Som elbileier kan du bli tvunget til å ha mange ulike RFID-brikker i hanskerommet for å lade. Hvis du kommer til en ny ladepost, må du kanskje også skanne en QR-kode og registrere deg på et nettsted eller i en app for å lade.

Det arbeides med EU-lovgivning der operatører kan tvinges til å åpne laderne sine for alle på en ikke-diskriminerende og transparent måte. En del av slik lovgivning vil åpne for at vanlige bankkort skal kunne brukes ved lading.

Forhåpentligvis vil 2022 være året der vi bytter ut RFID-brikker, QR-koder og apper for muligheten til enkelt å tappe med mobil eller bankkort når vi trenger å fylle opp noen kilowattimer til bilens batteri. ISO 15118 vil også gjøre det mulig for en elbil automatisk å identifisere og autorisere seg til en kompatibel ladestasjon for å lade batteriet. Noe som også passer godt inn i Norges miljømål og de globale bærekraftsmålene.

Kjetil Hulbach er salgssjef for CTEK i Norge. Foto: CTEK

3. Flere arbeidsgivere tilbyr elbillading på arbeidsplassen

Med installasjon av ladebokser på arbeidsplassen kan kan arbeidsgivere sette opp sin egen «bensinstasjon» for de ansatte. Dette gjør det ikke bare enklere for de ansatte, men viser også at man som arbeidsgiver er i forkant av overgangen til et fossilfritt og bærekraftig samfunn.

Nye regler for skatt av elbillading forventes å være på plass i 2022.

4. Elektrifisering av bilparker øker

Både store og små selskaper har for lengst innsett fordelene ved å elektrifisere bilparkene sine, dette gjelder særlig transportsektoren, som er en versting når det kommer til klimagassutslipp. Det er behov for sterke tiltak for å redusere utslippene fra transport i et raskere tempo, og elektrifisering er en viktig del av løsningen.

Utrullingen av ladeinfrastruktur er utvilsomt en viktig variabel i dette arbeidet.