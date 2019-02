Kunstig intelligens kan se hvor kidnappede barn holdes fanget

Politi og organisasjoner som bekjemper bruken av kidnappede barn som prostituerte, har tatt i bruk et nytt våpen for å spore opp forsvunne barn: kunstig intelligens.

I flere år har forskere fra to amerikanske universiteter, samt organisasjoner som Exchange Initiative, jobbet med å trene en datamaskin til å kjenne igjen hotellrom basert på en million bilder fra 50.000 hoteller verden over.

Årsaken er at halliker i sexindustrien ofte offentliggjør bilder av sexarbeidere tatt på anonyme hotellrom når de annonserer «varene» sine på dating-nettsteder. Og selv om hallikene vanligvis sørger for at bakgrunnen på bildet er anonym og uten kjennetegn, kan algoritmen Hotels-50K i flere tilfeller fange opp enkelte detaljer som gir et hint om beliggenheten, skriver flere medier, blant annet Reuters og New Scientist.

Ifølge den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO (International Labour Organization) antas det at omkring 4,5 millioner mennesker verden over blir seksuelt utnyttet – og flere enn en million antas å være barn – ofte kidnappede – under 18 år.

Bruker kunstig intelligens: For å gjenkjenne våpen på overvåkningsbilder

Vanskelig å finne det rette hotellet

Hotels-50K har blitt testet i løpet av de siste åtte månedene, og politiet og det nasjonale senteret for forsvunne og utnyttede barn (NCMEC) har brukt algoritmen. Ifølge New Scientist har det allerede lyktes å finne flere forsvunne barn ved hjelp av Hotels-50K.

I tester der algoritmen fikk forevist nye bilder, fant den i 63 prosent av tilfellene den riktige hotellkjeden, men kun i 25 prosent av tilfellene fant algoritmen det nøyaktige hotellet.

Det nye redskapet er i bunn og grunn bare en effektivisering og videreutvikling av den tidkrevende metoden som etterforskere har brukt de siste årene.

Politiet har nemlig også manuelt gått gjennom bilder på Google og reise-nettsteder for å finne mønstre, som kunne identifisere bakgrunnen på «dating»-bildene. Nå er den jobben bare blitt plassert i en AI.

Ekspert på kunstig intelligens: AI er veien til fire dagers arbeidsuke

Reisende hjelper politiet via app

Det har vært til spesielt stor hjelp at frivillige reisende har sendt inn bilder av hotellrom via en spesiell app, Trafficcam, som forskerne har brukt til å forbedre Hotels-50K.

«Den kunstige intelligensen lærer et sett filtre, som for eksempel «slik ser en sengegavl ut på dette hotellet, og slik ser en lampe ut på dette hotellet,» sier en av forfatterne, Abbu Stylianou fra The George Washington Univertity, om en nylig utgitt forskningsartikkel om Hotels-50K til Reuters.

Politiets nye it-redskap kommer på et tidspunkt hvor flere hoteller verden over har økt fokus på å stoppe bruken av hotellrom til sexslaver. Flere hoteller instruerer for eksempel de ansatte om å være oppmerksomme på hvor ofte lakener blir byttet, og om «ikke forstyrr»-skiltet alltid henger framme.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Ing.dk.