Kull dekker nærmere 80 prosent av Polens energibehov – men nå kommer solenergi inn for fullt

Satsing på solenergi er en av løsningene når Polen gradvis skal avvikle kullkraft for å møte EUs mål om utslippskutt.

Polen har lenge hengt etter andre EU-medlemmer når det gjelder å utnytte solenergi, men nå endrer bildet seg. Nye statlige tilskudd har ført til at solcellepaneler dukker opp på tak og vegger over hele landet – og i et enestående tempo.

Polen har vært kjent for sine sterkt kullforurensede byer og landsbyer. Kull i Polen har vært det «svarte gullet».

Kull dekker fortsatt nærmere 80 prosent av Polens energibehov – men gruvene må stenges innen 2049 for å nå EUs planer om utslippskutt. Derfor har landets myndigheter blitt tvunget til å lete etter – og subsidiere grønnere løsninger.

Var tidlig ute

I byen Skawina sør i landet var 74 år gamle Andrzej Machno en av de første til å starte en grønnere tidsalder. Han byttet ut sin gamle kullfyrte kjele med solcellepaneler.

– Byrådet ga oss penger for å bytte til solenergi, så vi benyttet anledningen. Andre fulgte etter. Det var et strålende valg, sier Machno, mens han leker med barnebarnet i hagen sin.

– Vi puster nå mye bedre i Skawina, sier Machno. Byen har i mange tiår vært sterkt preget av forurensning.

Stor interesse for solceller

– Vi ser i dag stor interesse for å installere solcelleanlegg i Polen, forteller Ryszard Wnuk, ekspert på fornybar energi i Det nasjonale energibyrået KAPE.

For øyeblikket er rundt 70 prosent av Polens solcelleanlegg fortsatt små, og de består av utstyr med en gjennomsnittlig effekt på 8 kilowatt.

Men på fem år gikk Polen fra å ha bare 187 megawatt (MW) i solcellekapasitet til 3.935 MW i 2020. Det skyldes delvis økningen i solceller på tak.

I fjor hadde Polen med sine 38 millioner innbyggere en vekst på 155 prosent i solsektoren. Til sammenligning var veksten på verdensbasis gjennomsnittlig på 22 prosent. Det viser tall fra International Renewable Energy Agency (IRENA).

Wnuk mener at sjenerøse offentlige tilskudd, samt muligheten til å selge overskuddsenergi inn i lokale nett, har gjort solceller svært populære i Polen.

Solceller var ukjent

– For ti år siden visste ingen i Polen hvordan man skulle uttale ordet solceller, sier Dawid Zielinski, administrerende direktør i firmaet Columbus Energy.

Selskapet så dagens lys for sju år siden og er en av Polens pionerer på området. I dag er 3.500 mennesker ansatt i selskapet, som er registrert på børsen. Det langsiktige målet er det internasjonale markedet.

– I dag vet alle at sol, vind og andre fornybare energikilder er den eneste måten å slippe å betale enorme strømregninger, mener Zielinski.

Det er med tanke på fremtiden at han investerte i det som snart vil være verdens første industrielle produksjonen av en ny type solcelleanlegg, belagt med perovskittfilm. De er både lettere, mer fleksible og billigere å produsere.

De kan enkelt festes til nesten hvilken som helst overflate – det være seg bærbare datamaskiner, biler, droner, romfartøy eller bygninger – for å produsere strøm – til og med i skyggen eller innendørs.

En uventet ulempe

Tilbake i byen Skawina sier Machno fleipende at solcellepaneler har en stor ulempe for ham.

– Før måtte jeg laste seks tonn kull i kjelen hver måned og deretter fjerne asken.

– Nå sitter jeg bare der og drikker øl. Resultatet er at jeg har gått opp i vekt, sier han og ler.