Kuldeekspert: Slik takler du 20–40 minusgrader

Det er varslet ned mot 40 minusgrader i Finnmark neste uke. Det blir svært kaldt på Østlandet også, og i Oslo kan temperaturen krype helt ned til minus 24 på torsdag.

Sjokkulda starter onsdag og holder seg gjennom helga.

Kuldeekspert Øystein Wiggen ved Sintef sier at det ikke er farlig – så lenge man kler seg godt og følger med på kroppens signaler. Små barn blir fortere kalde, så dem må man passe ekstra godt på.

Det samme gjelder kjæledyr. Kle godt på hunden også – og følg med på kattene, sier Wiggen.

– Det handler om å kle seg riktig og ta forholdsregler, sier Wiggen til NTB.

Snakk om sekunder

Han påpeker at det er viktig å beskytte eksponert hud når det blir så kaldt som dette. Særlig hvis du skal ut på ski eller sykkel, eller er et sted med vind.

– Så bør man også tenke litt på pusten. Det er skikkelig iskald, knusktørr luft man driver og puster inn og ut. Selv ville jeg ikke ha tatt de hardeste treningsturene når det er sprengkulde, sier Wiggen.

Det er også veldig viktig ikke å ta på metall med bar hud.

– Da snakker vi sekunder før man kan risikere å få frostskader, sier Wiggen.

– Tenk på hele kroppen

Han understreker at det er viktig å tenke på hele kroppen. Beina føles kanskje ikke så kalde, fordi det er færre kuldesensorer der, men varmetapet kan bli stort.

– Jeg ville ha sagt at når det er såpass kaldt, bør du ta på deg boblebuksa og den tjukkeste jakka. Ting kan skje, du kan bli stående og vente på bussen eller av en annen grunn måtte vente ute i kulda, sier Wiggen.

Han sier varmetapet kan bli vesentlig hvis du har tjukk dunjakke, men tynn bukse.

– Det er ikke noe farlig å gå ut, men du må tenke deg litt ekstra om fordi marginene blir mindre. Det kan fortere skje ting, legger han til.

Frosten tar deg i tre faser

Wiggen sier at kulda kan ta deg i tre faser: Først kjenner du at du er kald, så kjenner du smerte.

– Da bør du lytte til kroppen og sørge for at fingrene, tærne eller huden blir dekket til, sier Wiggen.

Hvis du ikke gjør det, kommer tredje fase: Du slutter å kjenne noe som helst, og du blir helt nummen.

– Da er de fare på ferde, for da snakker vi hudtemperaturer på seks, sju, åtte grader eller lavere. Da begynner det å bli kort vei til frostskadene, sier Wiggen.

– Hvis du har hatt vondt og det har gått over uten at du er blitt varm, da er det på tide å ta grep, sier han.

På de aller kaldeste dagene kan det også være smart å kle på seg litt ekstra inne. Mange vil spare på strømmen, men da kan det fort bli kaldt.

– Jeg er veldig glad for at vi har en vedovn i huset, så vi kan fyre på, sier Wiggen.

Pass ekstra godt på barna

Barna er det som nevnt viktig å passe litt ekstra godt på.

– De små blir fortere kalde enn oss voksne. De har en større overflate i forhold til massen kroppen deres er, så de avgir varme mer effektivt. Så sitter de fort nede i snøen, noe som fører til enda raskere nedkjøling, sier Wiggen.

Han sier det er viktig å følge med på at de har nok klær på, at de ikke blir våte og at isolasjonen i klærne er god. Han har også et godt råd til:

– Ta heller litt hyppige pauser med kakao og boller innendørs så man får varmet seg opp, i stedet for å trumfe gjennom at man skal være ute hele dagen, sier han.

Det samme gjelder hunder og andre kjæledyr. Wiggen har selv tre engelske settere som er med ut i kulda.

– Når det kryper ned mot denne temperaturen, så har vi på dem varmedekke og gjerne potesokker, sier Wiggen.

– Man bør passe godt på alt av kjæledyr nå, legger han til.