Krise hos svensk batteriprodusent: – Det er en annen verden nå

Styret har vurdert å inngå partnerskap med andre aktører eller selge selskapet, men det har ikke kommet noen slike løsninger, skriver Ny Teknik.

Nå vurderer styret å kutte ned eller avvikle virksomheten. Nesten 100 personer jobber ved fabrikken i Gävle, som produserer metallhydridbatterier.

Tekniske problemer i 2021

I 2021 hadde Nilar en tøff periode på grunn av tekniske problemer, som skyldes såkalt «alkalisk krypning» som over tid kan spise seg gjennom batteriet og senker ytelsen til batteriet.

Dette skyldtes at oksygen og fuktighet kom inn i battericellene slik at kaliumioner i elektrolytten dannet kaliumhydroksid på utsiden av cellene.

Høsten 2022 mente selskapet å ha løst problemet gjennom et nytt prosesstrinn i fabrikken, hvor battericellene ble utstyrt med en tetningsmasse for å hindre oksygen i å komme inn.

Nilar-sjefen: – Tøffere marked

Nilars styreleder Gunnar Wieslander tror likvel ikke at selskapets økonomiske vanskeligheter skyldes tekniske mangler.

– Vi hentet penger for å utvikle et batteri, og da vi gjorde det signaliserte vi at vi ville trenge mer penger. Nå har vi kommet dit. Det er en annen verden nå når det gjelder å skaffe kapital. Vi jobber med å finne langsiktig finansiering, men vi har merket at det er et mye tøffere marked, sier han til Ny Teknik.

Han medgir imidlertid at teknologiutviklingen har tatt lengre tid enn ventet.