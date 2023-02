Krever ny satsing på realfag i skolen

Tusenvis av unge voksne sitter nå og bestemmer seg for hvilken retning de skal ta i yrkeslivet. Når søknadsfristen til høyere utdanning utløper 15. april vil det igjen være altfor få som har valgt teknologi- og realfag til å dekke samfunnets kompetansebehov. Søknadsfristen for videregående skole er allerede 1.mars, og det er også stort behov for flere fagoperatører innen tekniske fag. Det er godt kjent at disse behovene vil fortsette å øke i årene som kommer.

Utfordringene

Om Norge skal kunne løse de enorme utfordringene vi står overfor nå i dag og framover, så trenger vi flere teknologer og realister. Det er fageksperter med denne kompetansen som bygger Norges nye havvind-eventyr, det er de som finner ut hvordan vi kan rense havet for plast og fjerne lusa på laksen, det er de som sørger for at virksomheter kan beskytte seg mot cyberangrep og at roboter og kunstig intelligens kan ta over administrative oppgaver i helsesektoren slik at helsepersonell får mer tid til pasientene. Utfordringene står i kø, både i privat og offentlig sektor.

Mangler kompetanse

En rekke undersøkelser bekrefter den kritiske situasjonen vi allerede er i: Bedrifter må si nei til ordrer og oppgaver, de har stillinger de ikke får besatt og må utsette utviklings- og innovasjonsoppgaver på grunn av manglende teknologi- og realfagskompetanse. En undersøkelse Tekna gjennomførte i fjor høst, slo fast at 55 prosent av kommunene ikke har greid å dekke behovet i stillinger som krever høyere utdanning innen teknologi eller realfag. Nitos behovsundersøkelse for 2022 viste at 62 prosent av bedriftene synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at landet trenger 40.000 flere ansatte med IKT-utdanning innen 2030.

Har ingen strategi

Kompetansemangelen er ikke noe nytt, likevel har Norge siden 2019 stått uten en nasjonal realfagsstrategi. Det er det på høy tid å gjøre noe med.

Tekna, NITO, Abelia, IKT-Norge, Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering mobiliserer derfor nå til felles innsats for å øke rekrutteringen til teknologi og realfag gjennom satsingen «STEM for fremtiden». STEM er den engelske forkortelsen for Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Vi oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til å satse sammen med oss.

Vi vet hva som vekker realfagsglede og interesse hos barn og unge, vi har sett det gjennom utallige aktiviteter og lokale satsinger. Nå trenger vi en helhetlig nasjonal plan fra grunnskole til arbeidsliv, der felles virkemidler sørger for at barn og unge over hele landet får de samme mulighetene.

Mer teknologi

For å øke rekrutteringen til teknologi og realfagene, på alle utdanningsnivåer, mener vi følgende områder må prioriteres:

Styrke teknologi- og realfagene i skolen gjennom økt lærerkompetanse og læremidler av god kvalitet

Bedre rammevilkårene for ingeniør- og teknologiutdanningene med mål om å øke antall studieplasser og styrke rekrutteringen

Etablere regionale nettverk i samarbeid med skole, utdanning og arbeidsliv

Vi vet hva som må til for å få flere til å velge realfag. Nå trengs politisk vilje og handling for å gjennomføre tiltakene som virker. Slik kan vi utdanne flere til å jobbe for det grønne skiftet, ivareta sikkerhet og sikre velferd og demokrati.