Kranskip i Stavanger fikk slagside i løfteoperasjon – store materielle skader

Hendelsen skjedde cirka klokken 10.20 torsdag formiddag i Åmøyfjorden like utenfor Stavanger.

Kranskipet Saipeim 7000, som er et av verdens største kranskip, fikk slagside etter etter at et av skipenes stålvaier røk i forbindelse med en løfteoperasjon.

Stålvaieren som røyk, skapte et enormt smell, noe som førte til at de første meldingene gikk ut på at det hadde vært en eksplosjon om bord i skipet.

– Vi hørte vanvittige eksplosjoner der ute, som kjempetorden og lyn som slo ned, sier vitne Ommund Vareberg til VG.

Ingen skadd

Ulykken oppsto i forbindelse med en løfteoperasjon. Kranskipet mistet last som førte til at en stålvaier røk, opplyste Owe Frøyland i Hovedredningssentralen til Stavanger Aftenblad.

Det ble iverksatt en større redningsaksjon med store nødetater involvert. Det ble også gjennomført dykkersøk for å finne eventuelle personer som hadde havnet i sjøen.

Det var totalt 275 personer om bord i det enorme kranskipet da ulykken skjedde. Det tok ikke lang tid før alle var gjort rede for, og det ble fastslått at ingen var skadd.

En lekter i tilknytning til skipet havnet imidlertid opp ned, og det ble meldt om store materielle skader på skipet. Etter en stund ble slagsiden rettet opp.

Aksjen stupte

Det ble også gjennomført undersøkelser for å finne ut om det hadde oppstått noen mulige forurensinger i sjøen som følge av ulykken. Det var imidlertid snakk om ubetydelige mengder, ifølge NRK.

Saipem 7000 er et av verdens største kranfartøyer. Skipet kan løfte opptil 14.000 tonn og legge kabler på 2.000 meters dyp, og det blir blant annet brukt til å løfte på plass oljeplattformer.

Saipem er verdens nest største oljeserviceselskap med over 30.000 ansatte, skriver Finansavisen. Saipem-kursen stupte på den italienske børsen i etterkant av ulykken, ifølge avisen.