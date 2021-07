Kraftig vekst i antallet som vil kjøpe elbil – italienere er mest entusiastiske

Det framgår av en undersøkelse som konsulentselskapet EY har gjennomført i en rekke land, melder Ars Technica.

For litt under ett år siden, var andelen som svarte det samme bare 30 prosent. På ett år har altså andelen økt kraftig, om vi skal tro undersøkelsen.

Italia utmerker seg som det mest elbilentusiastiske landet, der hele to av tre svarer at de ønsker å kjøpe en elbil eller en hybrid, neste gang de kjøper bil.

Det er grovt regnet omtrent like høy andel som rene elbiler hadde i Norge i juni.

Også i Singapore og Sør-Korea er det over halvparten av de som har svart, som går for ladbar bil.

Minst er entusiasmen i Australia, USA og India.

Sverige er det eneste skandinaviske landet som er med i undersøkelsen. Her svarer knapt halvparten at de vil kjøpe en ladbar bil neste gang. Det var først i desember i fjor at en elbil ble den mest solgte bilen på månedsstatistikkene i Sverige.

Ifølge EY-undersøkelsen bruker potensielt nye elbileiere miljø som viktigste argument for hvorfor de tar sitt valg. Samtidig indikerer de som har svart at de jevnt over ser for seg at de eier flere biler i framtiden enn i dag.

Det er også stor kjøpsinteresse nå, om vi skal tro undersøkelsen. To tredeler av andelen som vil kjøpe en ladbar bil, ønsker å gjøre det i løpet av de neste 12 månedene.

Nesten to av tre av de som ble spurt, oppgir også at de framover har et ønske om en eller annen form for hjemmekontor, fra en dag i uka til fulltid.

Til sammen 9000 personer deltok i undersøkelsen, fordelt på 13 land.