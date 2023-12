Kraftig vulkanutbrudd: – Rundt to kilometer unna viktig infrastruktur

Utbruddet startet ved 22.20-tiden lokal tid mandag kveld. Da sa leder Kristin Jonsdottir for Islands meteorologiske institutt at det var fare for at lavaen fra vulkanen Hagafell kunne nå Grindavik, en fiskelandsby på Reykjanes-halvøya.

Men tidlig tirsdag morgen sa geofysiker Björn Oddson etter et møte med sivilforsvaret i Reykjavik at han nå har potensielt gode nyheter å komme med. Det melder kringkasteren RUV.

– Utbruddet skjer nord for vannskillet, et sted der lava flyter enten én vei eller den andre. Lavaen strømmer ikke mot Grindavik, sier han etter en befaring med helikopter over området.

– Det vi så var en fire kilometer lang sprekk som sammenfaller med den gamle krater-rekken. Dette er det beste stedet hvis det skulle skje et utbrudd der, sier han.

Evakuert landsby

I frykt for et stort utbrudd på Reykjanes evakuerte myndighetene i november de nesten 4000 innbyggerne i Grindavik og stengte den nærliggende turistattraksjonen Den blå lagune. Bakteppet var magmabevegelser under jordskorpen som utløste hundrevis av jordskjelv.

Grindavik-folket fikk mot slutten av november imidlertid lov til å være hjemme fra klokka 9 til 16 så lenge situasjonen ikke forverret seg.

Vulkanutbruddet lyste opp nattehimmelen over Reykjanes. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

Men før utbruddet mandag kveld ble folk bedt om å evakuere umiddelbart, skriver Morgunbladid.

Utbruddet mandag kveld skjedde bare noen få kilometer nordøst for Grindavik, der det er nesten 4000 innbyggere.

Ifølge RUV var det flere jordskjelv i området før utbruddet, det største med styrke på 4,2.

– Det er slik med utbrudd som dette, at de er mest voldsomme i starten, og vi ser veldig voldsom aktivitet akkurat nå. Vi holder tett øye med situasjonen de neste timene, sa Jonsdottir til RUV tidligere på natten.

Rundt 100 til 200 kubikkmeter lava kom da opp per sekund, flere ganger mer enn i tidligere utbrudd i området, ifølge meteorologene.

Vanskelig scenario

Fram til 2021 hadde ikke Reykjanes-halvøya opplevd noe utbrudd på 800 år. Siden har det vært tre utbrudd. Utbruddene har imidlertid primært vært i ubefolkede områder, men det nåværende utbruddet antas å utgjøre en trussel mot Grindavik.

– Vi håper på det beste, men dette er klart et omfattende utbrudd, skriver statsminister Katrin Jakobsdottir på Facebook.

Vulkanolog Thorvaldur Thordarson sa natt til tirsdag til New York Times at utbruddet utgjør risiko for kraftverket i Svartsengi og Grindavik.

– Vi ser på et verst tenkelig scenario. Utbruddet ser stort ut, og er kun rundt to kilometer unna viktig infrastruktur, sa han.

Men ved 3-tiden lokal tid uttalte det islandske meteorologiske instituttet at intensiteten i utbruddet da var blitt stabilisert, men at man ikke kunne anslå hvor lenge utbruddet kommer til å vare.

Ingen infrastruktur i fare

Ifølge vulkanolog Ármann Höskuldsson er sprekken stor.

– Det dreier seg om en litt over fire kilometer lang sprekk som går over Vatnaskil mot Grindavik. Vi håper den ikke utvides sørover. Lavaen strømmer hovedsakelig mot Fagradalsfjall, sier han ifølge RUV.

I likhet med Oddson beskriver han stedet for utbruddet som relativt heldig. Ingen lava strømmer mot kraftverket i området, uttaler Ármann Höskuldsson.

Ingen infrastruktur står i fare i øyeblikket, legger han til.

– Hvis alt forløper som normalt, så kommer dette til å roe seg på ettermiddagen. Sprekken vil da begynne å trekke seg tilbake og inn i kratrene. Utbruddet kan komme til å vare i ti dager, sier vulkanologen.

Uttalelsen fra Ármann Höskuldsson står i motsetning til tidligere antydninger om at utbruddet kan vare i flere måneder. Det eneste som var sikkert tirsdag morgen er at det er for tidlig å slå fast noe.

Grindavik er evakuert og avsperret etter vulkanutbruddet. Kun eksperter og nødetater kan bevege seg inn i området. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

Flest aktive vulkansystemer i Europa

Reykjaviks internasjonale lufthavn ligger rundt 35 kilometer nordøst for utbruddet. Den var tirsdag morgen fortsatt åpen, men det var forsinkelser for både ankomster og avganger.

Island har rundt 130 vulkanske fjell og 33 aktive vulkansystemer, det høyeste antallet i Europa. 18 av vulkanene har hatt utbrudd siden bosetningen på Island begynte på 800-tallet.

I april 2010 førte et utbrudd i vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull til at flytrafikken over det meste av Europa ble lammet som følge av aske.

Grindavik ligger i nærheten av Keflavik-flyplassen, men forskere har sagt at det nye utbrudd trolig vil produsere lava, men ikke noen askesky.