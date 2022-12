Korrupsjonsdømt DNV-ingeniør anker dommen

Mannen ble dømt for grov korrupsjon for å ha solgt informasjon til en russisk etterretningsagent. Dommen ble anket under forkynnelsen 9. desember, bekrefter hans forsvarer Marianne Darre-Næss overfor E24.

– Dommen er anket i sin helhet, sier Darre-Næss, som ikke ønsker å kommentere anken ytterligere.

Ingeniøren ble først siktet for spionasje, men siktelsen ble senere omgjort til grov korrupsjon, siden dokumentene han hadde delt, ble vurdert å ikke utgjøre noen risiko for rikets sikkerhet.

Ifølge politiet ga ingeniøren, som da jobbet i DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, fra seg informasjon knyttet til arbeidsplassen. Han har hele tiden sagt at han ikke forsto at russeren var en spion.

Totalt delte han informasjon med den russiske mannen åtte til ti ganger mellom 2018 og 2020 i bytte mot 40.000-50.000 kroner, ifølge dommen.