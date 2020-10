Alle de fire smittede er i isolasjon, melder NRK.

Så langt er 60 personer i karantene, ifølge kommunen

Ifølge Sogn Avis må også skoler og barnehager i Hyllestad stenge dørene som følge av de nye smittetilfellene.

– I og med at vi er et lite samfunn ønsker vi å være føre var, og stenger derfor skolene og barnehagen til vi får oversikt over situasjonen, skriver kommunen på sine nettsider.

Det er også innført besøksrestriksjoner på sykehjemmet og kommunehuset inntil videre.