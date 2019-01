Kontroll: To av tre Led-lys har feil som kan gi deg støt

Du risikerer å få en karamell i fingrene neste gang du kjøper en Led-lampe. For svært mange Led-belysninger har feil som kan gi forbrukerne elektrisk støt.

Det viser en kontroll av 30 tilfeldig utvalgte Led-belysningsprodukter som ble utført av den danske Sikkerhedsstyrelsen høsten 2018. Av de 30 utvalgte Led-belysninger var det 19 som ikke levde opp til kravene.

Innsatsen resulterte i én tilbakekalling og ett salgsforbud, opplyser Sikkerhedsstyrelsen i en melding. De resterende 17 feilene gikk tilbake til produsentene med krav om å endre på konstruksjonen av produktet slik at Led-produktene blir i overensstemmelse med forskriftene.

Usynlige feil gir elektrisk støt

De fleste av feilene var ikke synlige for det blotte øye, verken for vanlige forbrukere eller profesjonelle. Generelt var feilene for små isolasjonsavstander eller utilstrekkelig isolering i transformatoren fra 230 til 12 volt. Denne typen feil medfører risiko for elektrisk støt.

En annen type feil var på produkter med integrerte Led-dioder, hvor forbrukerne kunne ta direkte på diodene, selv om de ikke kunne byttes som en pære i en lampe. Dette medfører også risiko for elektrisk støt, heter det fra Sikkerhedstyrelsen.

Hos Tekniq Installationsbranchen er man overrasket over hvor mange feil kontrollen har avslørt.

«Tallene er voldsomme, og jeg er fullstendig enig med Sikkerhedsstyrelsen når de ber produsenter og EU-importører om å stramme inn kontrollen. Feil på 19 av 30 testede produkter er naturligvis ikke godt nok,» sier underdirektør Simon O. Rasmussen i Tekniq, som representerer de danske el- og vvs-installasjonsbedriftene, i en pressemelding.

Det kom ikke fram av kontrolltiltaket hvor Led-belysningene er produsert, men danske Forbrugerrådet Tenk har tidligere advart om billige elektronikkprodukter fra Asia.

Reprimande til forhandlere

Selv om det kan være vanskelig å spotte de konkrete feilene på Led-belysninger uten å ta produktet fra hverandre og ha teknisk kunnskap, forteller Sikkerhedsstyrelsen at man kan få en fornemmelse av produktet og produsenten bak med et par små knep.

Alle strømprodukter skal for eksempel ha en brukerveiledning på det språket som brukes i EU-landet den selges i, og produsenten eller EU-importørens navn og postadresse skal stå på produktet. Hvis det ikke er plass til navn og adresse på produktet, skal det framgå av salgsemballasjen.

Hvis du ikke kan se disse to tingene, er sannsynligheten for at du er i ferd med å kjøpe deg et farlig produkt muligens større.

I kjølvannet på kontrollen sender Sikkerhedsstyrelsen en reprimande til innkjøpere og forhandlere. De skal være mer oppmerksomme på dokumentasjonen for produkter med Led-belysning, og holde øye med om produktene overholder de formelle kravene som finnes i forskriftene.

Det kan man gjøre ved å be produsenten eller importøren om å sende overensstemmelseserklæringen og testrapporter for produktet.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.