Konsulenter: Grafitt truer med å skitne til elbilenes rykte

Mange kjøper elbil for å bli helt utslippsfrie, men det er ikke fullt så enkelt som det. Bilen må rulle et visst antall mil, og i tillegg lades med riktig type strøm, før man har betalt utslippsgjelden sin fra produksjonen. Og å produsere en konvensjonell bil med forbrenningsmotor slipper faktisk ut mindre karbondioksid enn produksjonen av en elektrifisert modell.

Batteriproduksjonen står for omtrent 30 prosent av drivhusgassene koblet til produksjonen av el-kjøretøyer. Og nå advarer Wood Mackenzie om at industrien må ta tak bruken sin av grafitt – ellers risikerer elbilene å skitne til sitt grønne renommé. Dette skriver konsulentene i Greentech Media.

Det har vært stort fokus på problemene med litium, koblet til miljø og spørsmål rundt en uetisk utvinning. Men Wood Mackenzie anser at grafitten har sneket seg under radaren. Den kan enten utvinnes i sin naturlige form, eller produseres syntetisk av fossil råvare.

Etterspørselen etter grafitt kommer til å øke

Den syntetiske grafitten produseres av petroleumskoks eller steinkulltjære. Materialet blir renere enn den naturlige grafitten, men koster til gjengjeld også mer. Produksjonen er også langt mer energikrevende. Det karbondioksidet som finnes i selve råvaren, bindes i stor grad til grafitten, men produksjonen brenner av en rekke urenheter og gir blant annet utslipp i form av nitrogenoksider, svoveloksider samt helsefarlige partikler.

Samtidig forutsier Wood Mackenzie at etterspørselen etter grafitt kommer til å øke fra 165 tonn i 2018 til nær én million tonn i år 2030. Få materialer kan erstatte grafitten i anodene til litium-ion-batteriene.

Viktig bestanddel i elbil-batterier

I 2018 var fordelingen blant batteriprodusentene 50/50 mellom naturlig og syntetisk grafitt. I de fleste installasjonene utgjør materialet en stor del av batteriet – for eksempel kan en Tesla Model S inneholde 85 kilo grafitt.

I anlegg for energilagring er andelen grafitt enda høyere enn i elbilene. Wood Mackenzie regner med at kapasiteten for energilagring kommer til å øke med mer enn 170 GWh i løpet av de neste fire årene. Ett problem kommer til å være at overgangen fra fossile drivstoffer også kommer til å true tilgangen på råmaterialer til syntetisk grafitt.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny teknik