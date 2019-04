Kongsbergs overtakelse av Rolls-Royce Marine er fullført

I løpet av helgen har det blitt skrudd ned og skrudd opp skilt.

Fra og med mandag formiddag 1. april 2019 har 3.600 ansatte over hele verden fått ny arbeidsgiver og kontorer, verksteder og bygninger fått nye skilt med Kongsberglogo.

Rent formelt skjedde ikke overtakelsen før i 11-tida mandag.

Helgen før 1. april ble det arbeidet intenst med å bytte IT-systemer, skilt og mye annet i Ålesund. Foto: Anette Bonnevie Wollebæk/Kongsberg

Rolls-Royce Commercial Marine var ved kontraktsinngåelsen verdsatt til 5,3 milliarder kroner. Den norske staten bidrar med 2,5 milliarder til kjøpet.

Megatransakjson

– Det tar litt tid å overføre så store beløp. Det er jo litt uvanlig størrelse på banktransaksjonene, sier kommunikasjonsdirektør Ronnye Lie i Kongsberg Gruppen ASA.

Dermed har Kongsberg Gruppen økt fra rundt 7.000 ansatte til godt over 10.000.

I begynnelsen av mars var det klart at konkurransemyndigheter i alle berørte land og regioner godtok Kongsbergs kjøp av marinedivisjonen til det britiske storkonsernet Rolls-Royce.

Lang prosess

Konsernsjef Geir Håøy er oppglødd og glad i stemmen mandag formiddag. Han har akkurat fått melding fra bankene om at pengene er overført. En børsmelding er sendt.

– Endelig, nå er jeg fornøyd og glad. Jeg er letta over at transaksjonen gikk uten problemer og overtakelsen av Rolls-Royce Commercial Marine formelt er gjennomført, sier Håøy til TU.

Han har også fått tilbakemelding om at alle IT-systemer og annet som må fungere fra og med i dag er oppe og går. Overføring av systemer startet torsdag i forrige uke.

– Det har vært en fantastisk innsats fra ansatte i begge selskaper gjennom helgen. Klokka 07.00 i dag morges fikk jeg beskjed om at vi var klare til å overta 3.600 nye ansatte, sier Håøy.

Roadshow og allmøter

Nå setter ledelsen fra Kongsberg seg på fly, tog og i biler og farter verden rundt for å møte de nye Kongsberg-ansatte. Selv skal Geir Håøy til Ålesund først og deretter andre kontorer og verksteder på Sunnmøre og Nordmøre før ferden går sørover til Bergen.

– Hele ledelsen er på farta. Vi skal besøke 54 lokasjoner i løpet av uka. Alle skal få samme informasjon på allmøter eller på annen måte, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie.

Geir Håøy skal på ingen måte lene seg fornøyd tilbake.

Nå begynner jobben

– Det er nå den virkelige jobben begynner. Nå skal vi sørge for at det sammenslåtte Kongsberg Maritime og Rolls-Royce Commercial Marine blir noe mer enn bare summen av de to. Vi skal vise at vi er et sterkere og kraftigere selskap med gode løsninger for våre kunder, sier Håøy.

Han kan så langt ikke peke ut spesielle områder der kunder og omverden vil se konkrete resultater med det første.

– På grunn av begrensninger før den formelle overtakelsen, har vi ikke hatt mulighet til å gå i dybden på teknologien og produktene. Nå skal vi sette oss sammen på alle nivåer og integrere og planlegge framover, sier Håøy.

Kongsberg oppgir ikke hvor mye selve integrerings- og omprofileringsarbeidet koster, men oppgir at det er satt av 450 millioner kroner til integrasjonsprosessen.

Tilstandskontroll

Håøy sier at det har vært noen intense og samtidig litt lange måneder å vente siden signaturen på avtalen og offentliggjøringen skjedde 6. juli i fjor. Et omfattende arbeid med såkalt due diligence - en økonomisk og kommersiell tilstandskontroll var klar, og Kongsbergs styre følte seg komfortabel med kjøpet.

Alle patenter, varemerker og juridiske forhold, IP-rettigheter, er overført og innlemmet i Kongsbergs portefølje.

Kongsberg og Rolls-Royce Marine har lite overlappende produkter, og utfyller hverandre teknisk og kompetansemessig. Det betyr at de fleste arbeidsplassene bevares, og Norge får en enda sterkere posisjon innen maritim teknologi.

To selskap solgt

To selskaper måtte imidlertid skilles ut og selges.

Kongsberg solgte Kongsberg Evotec til Rome AS og Rolls-Royce solgte sine oppfinnelser og patenter på DP-teknologi (dynamisk posisjonering) til amerikanske Thrustmaster. Begge salgene ble gjennomført i januar i år.

Ingen av de ansatte i Rolls-Royce fulgte med på kjøpet i forbindelse med utskillelsene.

– Det er ansatte med høy kompetanse som jeg regner med det er behov for, sa Håøy til TU i mars.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Bilde: Tore Stensvold

Frykt for oppdeling

Da det britiske konsernet annonserte at Rolls-Royce Commercial Marine var til salgs, startet de ansatte et løp for å sikre kjøpere med ambisjoner om å satse på dem, og ikke stykke opp og slakte.

De var også opptatt av at den som skulle kjøpe, ikke hadde altfor mange overlappende teknologier. De så hele tiden på Kongsberg som mest ideell.

Ansattrepresentanter fra Nito, Tekna, LO og andre fagforeninger i Rolls-Royce hadde jobbet hardt både foran og bak kulissene for å få Kongsberg til å kjøpe dem opp.

Drømmepartner

Bokstavene til Rolls-Royce ble skrudd ned ved Longva helgen før 1. april Foto: Kongsberg

Konsernsjef Geir Håøy jobbet i en 10-årsperiode i utlandet for Kongsberg Maritime, og møtte stadig på Rolls-Royce-team som jobbet med de samme prosjektene.

– Vi fant alltid sammen og hadde en god tone. Produktmessig hadde vi også godt sammenfall, sier Håøy.

Både i prosjektmøter og på fritida var samarbeidet lett, med samme kultur og språk.

– Vi snakket ofte om det hvor fint det hadde vært om vi hadde slått oss sammen. Nå er det en realitet. Dette skal bli bra. Det er ikke mange områder vi overlapper på heller, sa Håøy til TU i fjor.

Bergen Engines utenfor

Motorfabrikken i Bergen med rundt 700 ansatte, følger ikke med over til Kongsberg, men forblir en del av Rolls-Royce Power Systems. En el-avdeling i Trondheim er heller ikke med på overgangen.

Rolls-Royce slet med lønnsomheten i deler av konsernet, deriblant Commercial Marine og besluttet derfor i 2017 å restrukturere, og kvitte seg med aktiviteter som ikke er regnet som kjernevirksomhet.

Rolls-Royce Commercial Marine hadde om lag 3.600 ansatte, og en omsetning på 726 millioner pund i 2018 (ca. 8,1 milliarder kroner).

Kongsberg Gruppen har 7.000 ansatte og omsatte i 2017 for 14,5 milliarder kroner.

Kontorbygningen i Brattvaag har fått riktig flagg opp mandag 1. april. Foto: Kongsberg