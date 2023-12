– I tett samarbeid med sterke, norske leverandører kan vi tilby Forsvaret effektive og bærekraftige vedlikeholdstjenester for å styrke Forsvarets operative evne og beredskap, og samtidig gi støtte til allierte styrker, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg-Gruppen i en pressemelding.

Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og Kongsberg Naval Services er ventet å bli signert senere i desember. Kongsberg får da ansvaret for driftsstøtte, vedlikehold og levetidsforlengende tjenester på Norges fregatter.

Avtalen har en totalverdi opptil 17 milliarder kroner for tjenester levert ut levetiden – antatt fram til 2040.

– Maritim industri, forsvarsteknologi og digitalisering er Kongsbergs grunnpilarer. I denne rammeavtalen med Forsvaret forenes disse for å optimalisere driften og øke teknisk tilgjengelighet for de norske fregattene ut levetiden, samtidig som det legges til rette for forutsigbare drift- og vedlikeholdskostnader, sier Håøy.

Samarbeidsparter

Kongsberg vil samarbeide med ulike partnere for å kunne gjennomføre skipsteknisk vedlikehold, modifikasjoner, og mulig levetidsforlengelse av fregattene i Fridtjof Nansen-klassen. De ble opprinnelig designet og levert av Navantia i Spania.

Kongsberg har dannet en konstellasjon bestående av verftene Westcon Yards og CCB, samt WilNor Governmental Services (WGS) og Wilhelmsen Ship Management (WSM). Kongsberg har også en samarbeidsavtale med Navantia som sikrer støttetjenester.

Lisa Edvardsen Haugan er sjef for Kongsberg Maritime. Kongsberg har et godt forhold til Sjøforsvaret som styrkes med vedlikeholdskontrakten. Foto: Tore Stensvold

Kongsbergkonsernet har lange tradisjoner som leverandør til Sjøforsvaret. Administrerende direktør Lisa Edvardsen Haugan sa i et intervju med TU i november at digitalisering og dekarbonisering er viktige drivere. Hun mener at fregattkontrakten forener maritim industri, forsvarsteknologi og digitalisering.

Flåtefornyelse

Konsernsjef Geir Håøy legger til:

Kongsberg håper å få kontrakter i forbindelse med flåtefornyelsesprogrammet til Sjøforsvaret. Det såkalte Vanguard-prosjektet er trukket fram som et eksempel på hvordan sivil skipsbyggingsteknologi kan bety rimeligere fartøy til Sjøforsvaret.

– Vanguard-konseptet viser hvordan vi kan spille på sivile maritim kunnskap. Vi tror det også kan bli et eksportprodukt, sier Haugan.