Kongressen vedtok historisk klimapakke

Hele pakken er verdt rundt 740 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 7.000 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene skal gå til klimatiltak, som ifølge Demokratene skal bidra til å kutte USAs klimautslipp med 40 prosent innen 2030.

I flere tiår har en rekke klimavedtak strandet i Senatet. Pakken som nå er vedtatt, beskrives dermed som et gjennombrudd i klimapolitikken. Den inkluderer blant annet skatte- og avgiftsfordeler for elbilkjøpere. Det gis også fordeler for fornybar energi, særlig vind- og solkraft, i tillegg til skattefordeler for atomkraft og for fangst og lagring av CO2.

Pakken ble vedtatt med 220 mot 207 stemmer. Avstemningen fulgte partilinjene. Det var også tilfelle i Senatet forrige søndag. Der ble pakken godkjent med knappeste mulige margin. 50 demokrater stemte for og 50 republikanere stemte imot, mens visepresident Kamala Harris brukte sin stemme som kammerets president.

– I dag har det amerikanske folket vunnet. Særinteressene har tapt. Med vedtaket av tiltakspakken i Representantenes hus, kommer familier til få lavere helse- og energiutgifter. Jeg ser frem til å skrive under på loven i neste uke, står det i en uttalelse på Twitter fra president Joe Biden.

Dette er tiltakene

Pakken inneholder følgende (1 dollar = ca. 9,5 kroner):

Helseforsikringsprogrammet Medicare får mulighet til å forhandle om prisene på flere legemidler, som kan spare staten rundt 288 milliarder dollar og senke prisene på legemidler for eldre.

Det innføres et tak på hvor mye Medicare-brukere skal betale for flere legemidler.

Utvidelse av en ordning for støtte til kjøp av helseforsikringer som ble innført under pandemien.

375 milliarder dollar på klimatiltak, som Demokratene mener skal bidra til å kutte USAs klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.

Skatte- og avgiftsfordeler for kjøp av elbiler.

Til sammen 90 milliarder dollar til skatte- og avgiftsfordeler for fornybar energi, særlig vind- og solkraft, samt skattefordeler for atomkraft og fangst og lagring av CO2.

4 milliarder til å bekjempe tørke vest i USA.

Mer tilgang til føderale landområder for olje- og gassindustrien.

Store selskaper med et overskudd over 1 milliard dollar i året skal minst betale 15 prosent i skatt.

1 prosent skatt på tilbakekjøp av aksjer, noe som kan gi staten økte inntekter på 74 milliarder dollar over et tiår.

80 milliarder dollar i nye investeringer i skattevesenet, for å styrke skatteinnkrevingen og tjene inn 203 milliarder dollar.

Pakken legger opp til inntekter på 740 milliarder dollar og utgifter på 440 milliarder dollar for den føderale staten. Fortjenesten skal brukes til å redusere statens budsjettunderskudd.