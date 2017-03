Kommuner lar roboter behandle byggesøknader

Byggesaker i kommunene kan i fremtiden bli behandlet automatisk av roboter. Kommunene Kongsberg og Bodø er først ute, et prosjekt skal være klart til sommeren.

Kommunene har valgt IT-konsernet Evry for å utvikle en løsning. Geir Arne Olsen, leder for Evrys satsing i offentlig sektor, anslår overfor Dagens Næringsliv at omtrent 80 prosent av byggesøknadene kan behandles av robotsystemet.

– Det betyr at saksbehandlerne kan konsentrere seg om de resterende 20 prosent av søknadene, som av ulike årsaker krever at man i tillegg må ha en manuell behandling, sier han.

Kutte behandlingstid

Omtrent 1.500 saksbehandlere i norske kommuner jobber med å behandle byggesøknader i dag, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi har en ambisjon om å etablere en løsning som gir en enklere hverdag med økt produktivitet, som sikrer likebehandling og redusert saksbehandlingstid, sier byggesaksbehandler Lars-Kåre Grøtjorden i Kongsberg kommune.

Avdekke feil

Kommunal- og moderniseringsdepartementet anslår at det i dag er feil i omtrent 40 prosent av byggesøknadene mottar. Statssekretær Paul Chaffey (H) tror robotsystemet kan holde oversikten over lover, regler og planbestemmelser, samt varsle om når det er feil i søknadene og tror derfor systemet kan bidra til en enklere hverdag for kommuneansatte og innbyggere.