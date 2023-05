Det verden har fått et innblikk i nå gjennom GPT 3 og 4, er et paradigmeskifte, mener Knut Risvik. Ikke bare for søk, men for databehandling generelt. Det er en ett år gammel baby som har demonstrert utrolige evner, påpeker han – og sier de neste fem årene vil redefinere hva vi bruker kunstig intelligens (AI /KI) til på veldig mange områder.

Mange har kanskje hørt navnet ChatGPT, som er en avansert tekstgenereringsmodell utviklet av OpenAI. Men de er slett ikke alene på markedet. Microsoft har laget Bing, som også bruker GPT – som står for Generative Pre-trained Transformer og betyr at modellen selv kan skape meningsfullt innhold basert på det den finner på nett.

Risvik har bakgrunn fra det norske søkeselskapet Fast, som nå er en del av Microsoft. Det har vært hans arbeidsplass siden 2009, men før han havnet der var han to år i Yahoo i Trondheim og fem år i Google. Så ble han headhuntet til Microsoft, og siden har han pendlet mellom Norge og Seattle med to–tre ukers mellomrom.

Oppgaven hans var å være med på å bygge opp Microsofts søkemotor Bing, og det har han gjort siden, utenom i et par år hvor han var i Research for å lage datalagringsløsningen for Azure.

– Dette er det største gjennombruddet jeg har fått lov til å være med på, sier han om GPT.

Risvik mener søk vil endre seg veldig og bli mye tettere koblet til det folk jobber med. Vi vil få en copilot gjennom jobben og kanskje i livet. Det vil få enorm betydning, for eksempel innen helse. Dette snakker vi om i dagens podkast.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.