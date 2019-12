Škoda avlyser eksklusiv sniktitt for norske kunder

At Norge er et viktig land for elbilprodusentene, har aldri vært tydeligere: Allerede før Škoda har hatt verdenspremiere av sin nye elektriske SUV, skulle kunder som har bestilt bilen i Norge få se den produksjonsklare bilen i Oslo.

Strenge krav

Skoda-sjef Bernhard Maier viser frem Vision iV på bilmessen i Geneve i mars i år. Den nye elbilen er basert på Vision iV. Foto: Reuters

Den eksklusive sniktitten skulle skje 12. januar på Østlandet, og ble omfattet av svært strenge sikkerhetsforanstaltninger. De inviterte gjestene skulle ikke kunne ta med seg fotoutstyr, mobiler eller klokker inn i salen. Slik skulle Škoda sikre seg mot lekkasjer.

I dag ble imidlertid hele arrangementet kansellert. Škodas hovedkontor i Tsjekkia har snudd helt om, og tillater likevel ikke den unike visningen.

- Kjempetrist

- Det er kjempetrist, sier Morten Moum, som er kommunikasjonssjef hos Škoda-importør Harald A. Møller AS.

- Vi fikk beskjeden helt nylig. Vi er utrolig lei for det. Vi forstår skuffelsen og kan bare beklage overfor de mange kundene hadde gledet seg til å se bilen, sier Moum.

Han forteller at de har jobbet med lenge med å få til det unike arrangementet.

- Kjempeleit, sier Morten Moum hos Škoda-importøren. Foto: Harald A. Møller

- Hva er årsaken? Var Škoda redde for lekkasjer?

- Vi har ganske enkelt bare fått beskjed om nye retningslinjer fra Škoda-fabrikken og Volkswagen-gruppen, som gjør at vi dessverre ikke kan vise frem biler før verdenspremierene.

- Hvor mange var invitert til arrangementet?

- Det var ikke sendt ut invitasjoner til arrangementet, men muligheten ble forespeilet alle som har forhåndsbestilt bilen. Det var et begrenset antall gjester. Tallet var ikke helt klart, men vi håpet å få inn som mange som mulig, sier han.

Ukjent premieredato

Dermed må spente kunder smøre seg med tålmodighet en stund til. Den elektriske Škodaen skal lanseres i 2020, men akkurat når verdenspremieren blir, kan ikke Moum si noe om.

- Datoen er ikke offisielt kommunisert, men vi håper å kunne bekrefte det så snart som mulig, sier Morten Moum.

Den nye el-SUVen er basert på konseptbilen Vision iV, og skal tilby god plass, inntil 500 km rekkevidde (WLTP), mulighet for hengerfeste, firehjulstrekk - og ikke minst: Mye bil for pengene. Hvor mange som har reservert bilen i Norge, vil ikke Moum si noe om - bortsett fra at "interessen er stor".